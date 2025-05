Han pasado tres días desde que el aventurero emitiera un vídeo a través de su canal de Youtube asegurando que su imagen y su labor, defendidas desde hace dos décadas, habían sido una farsa. Mirando a cámara, Frank Cuesta aseguraba que no era herpetólogo, que su santuario no era más que una granja para la que compraba animales en el mercado negro y que ni siquiera tenía cáncer. Horas más tarde, dio la cara de nuevo para retractarse: "Me han obligado a leer un guion, me están acosando". Este viernes, la historia ha dado un nuevo giro: su ex mujer, Yuyee, ha salido en su defensa, y él ha anunciado medidas legales.

El herpetólogo ha subido un nuevo vídeo a sus redes sociales acompañado de su abogado, el tailandés Metapon Suwancharen, conocido por defender a la familia de Edwin Arrieta en el mediático caso de Daniel Sancho, que se saldó el pasado mes de agosto con una cadena perpetua para el chef español, cuyo recurso (exigiendo un nuevo juicio a puerta abierta) ya está en trámite. Cuesta, que fue muy crítico con el hijo de Rodolfo y su defensa, anuncia ahora medidas legales para defender su honor contra quienes aseguran que Cuesta ha llevado a cabo tráfico de animales y vida silvestre. "Estáis viendo que están saliendo muchas noticias en la televisión, en los medios... Muchas de esas noticias son totalmente falsas y por eso a partir de hoy volvemos a tomar medidas legales. Mi abogado os lo puede explicar lo que vamos a hacer", comienza explicando Frank Cuesta.

Suwancharen toma la palabra a continuación: "Frank nunca ha vendido animales. La gente que ha asegurado que Frank ha vendido animales sabe que no lo ha hecho, por lo tanto, vamos a recurrir a la ley". El letrado explica que tienen pruebas para demostrar la inocencia de su cliente e invita a las autoridades a revisar las condiciones en las que se encuentran los animales: "Tenemos las pruebas y la semana que viene presentaremos las demandas. Solo hay que mirar: los animales que viven aquí están libres, ninguno está enjaulado. Él los cuida bien todo el tiempo. Nunca ha comprado animales y nunca ha vendido animales. Eso es lo que dicen algunas personas, así que definitivamente presentaremos una demanda". Y remata: "Estas acusaciones son falsas y han dañado significativamente la reputación de Frank Cuesta".

La inesperada defensa de Yuyee

El nuevo vídeo de Frank Cuesta llega solo unas horas después de las últimas declaraciones de Yuyee, su ex mujer y madre de sus cuatro hijos, con la que mantenía una relación muy complicada precisamente por la titularidad de los terrenos en los que está asentado el santuario animal. Tras unas cuantas denuncias, el youtuber y la tailandesa llegaron a un acuerdo este mismo jueves (retirar las demandas a cambio de 40.000 euros) y Yuyee lo ha 'celebrado' dando la cara por el español: "En los 23 años que he conocido a Frank Cuesta puedo asegurar que jamás ha estado involucrado en el tráfico animal".

Asegura, además, que los audios que se han emitido donde ella señala a Cuesta han sido manipulados: "El audio no corresponde con mi voz y ha sido editado. Esta no es la primera vez que algo así me sucede. Ponen una voz que no es la mía y no es verdad. Están pasando muchas cosas", aseguraba.

Mientras tanto, su hijo Zape, ha abandonado Tailandia tras denunciar que no se siente seguro en el país: "No quiero estar aquí. Me quiero pirar ya". Y añadía: "Si estáis viendo este vídeo es porque ya no estoy en Tailandia. Me gustaría darle las gracias a los que me habéis mandado mensajes y apoyándome. Llevamos dos meses muy complicados. Así es la vida y al final todo pasa. Nos vemos en el próximo país".