Han pasado dos días desde que el aventurero emitiera un vídeo a través de su canal de Youtube asegurando que su imagen y su labor, defendidas desde hace dos décadas, habían sido una farsa. Mirando a cámara, Frank Cuesta aseguraba que no era herpetólogo, que su santuario no era más que una granja para la que compraba animales en el mercado negro y que ni siquiera tenía cáncer. Horas más tarde, dio la cara de nuevo para dar un nuevo giro a la historia: "Me han obligado a leer un guion, me están acosando". Su hijo, Zape, lo apoyaba públicamente: "No podemos vivir con esta angustia. Me duele ver a mi padre asegurar que no ha estado enfermo cuando yo he visto cómo perdía el pelo con el tratamiento para el cáncer".

La tercera 'entrega' de esta trama de misterio y terror ha llegado este jueves con un nuevo mensaje de Zape. El joven, que abandonó su carrera como futbolista en Madrid para ayudar a su padre en el santuario cuando comenzaron sus problemas judiciales con Yuyee, su ex mujer, ha compartido un mensaje que ha despertado la preocupación de todos sus amigos y seguidores: "Vine a Tailandia porque quería ayudar a mi padre con ese tema. Lo hemos conseguido y ahora mismo no me siento seguro estando en Tailandia, no quiero estar aquí. Me quiero pirar ya".

Zape desvela que ha estado semanas tramitando su pasaporte para abandonar el país y se muestra misterioso en cuanto a su nuevo destino, precisamente para salvaguardar su integridad: "Si estáis viendo este vídeo es porque ya no estoy en Tailandia". El joven añadía: "Me gustaría darle las gracias a los que me habéis mandado mensajes y apoyándome. Llevamos dos meses muy complicados. Así es la vida y al final todo pasa. Nos vemos en el próximo país".

La situación de la familia es alarmante. Cuesta señaló a su ex socio Chi como cabecilla de una campaña de desprestigio en su contra y aseguró que él lo había forzado a leer un guion para tirar su imagen por tierra. Accedió porque, asegura, no sabe qué material tiene para extorsionarlo después de haber filtrado unos audios en los que confiesa que envenenaba perros y gatos, entre otras cosas: "Dice que me tiene foll***, yo que sé...", admitió el youtuber. Sus hijos también están en el punto de mira de Chi: "Llevamos dos meses siendo acosados. Yo no lo aguanto más y mis hermanos tampoco. No puedo seguir despertándome por las mañanas con esta angustia", decía este miércoles, 24 horas antes de anunciar que ha abandonado Tailandia porque no se siente "seguro".