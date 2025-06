El dolor de Karina en redes por la muerte de su hermano Paco: "Hoy tengo el corazón roto"

Para Karina, este miércoles ha amenecido sin sol. La cantante, que en febrero recibió una de las mayores alegrías de su vida al ser reconocida con la Medalla de Andalucía de las Artes, ha comunicado en redes sociales la muerte de su hermano Paco con un mensaje en redes cargado de dolor: "Hoy tengo el corazón roto, nos ha dejado mi hermano Paco", ha escrito la artista de 79 años, que años atrás ya perdió a su otro hermano, Salvador.

Sobre Paco, la ínterprete de El Baúl De Los Recuerdos ha rescatado los primeros recuerdos que atesora junto a él: "Me enseñó a nadar, a montar en bicicleta, fue mi mejor amigo". La relación fue siempre tan estrecha que incluso Paco le llevaba la carrera musical: "Fue mi representante y compañero de viajes y aventuras desde pequeños. Gracias a él me enamoré de la música".

Y en su mensaje, la artista de Jaén ha sentenciado: "Paco descansa en paz. Allí están Salva, papá y mamá. Cuidad de los que nos quedamos aquí. Os llevo en mi corazón. Te quiero mucho hermano mío".

Karina ya se despidió de su hermano Salvador hace unos años. En 2014, se produjo un tierno momento en televisión cuando su hermano Paco le dio una sorpresa en ¡Qué tiempo tan feliz!, el programa que tantas alegrías le dio a María Teresa Campos en los fines de semana de Telecinco. Un programa al que Salvador no acudió debido a complicaciones en su estado de salud. Eso sí, le envió unas palabras a Telecinco: "Has sido querida y admirada. Eres y has sido siempre una excelente profesional y nunca te has creído el éxito que has tenido".

La intérprete de Concierto para Enamorados, que durante la época de la pandemia enamoró a Instagram con sus vídeos tan característicos, también ha arrastrado problemas de salud en los últimos años. Tanto es así que a mediados de 2024 tuvo que ser ingresada de urgencia por un problema cardíaco: "Una ya tiene sus años", lamentó. En Instagram, sigue compartiendo confidencias, pensamientos y recuerdos con sus fans, que son casi 90.000 en esta red social.