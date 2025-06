La visita que pocos esperaban de Kate Middleton en Londres cuatro días antes del Trooping the Colour (y los detalles de su look)

Kate Middleton ha reaparecido este martes, 10 de junio, en en el barrio de Stratford de Londres. La princesa de Gales ha visitado el Victoria & Albert East Storehouse, un nuevo almacén inaugurado el pasado 31 de mayo. Su aparición ha sido una sorpresa para muchos, ya que no había anuncio previo de forma pública y oficial. La aparición de la mujer del príncipe Guillermo llega tan solo cuatro días antes del Trooping the Colour, donde el año pasado acudió deslumbrante tras sus meses más complicados por el cáncer que le diagnosticaron.

Para esta jornada relacionada con el arte, la madre de George, Charlotte y Louis ha apostado por uno de sus colores favoritos. Se trata del azul. Se siente muy cómoda con él, al igual que le pasa con otros colores como el verde. El traje por el que ha optado no es de estreno, ya que se trata de un conjunto de Alexander McQueen (una de sus firmas también recurrentes).

El traje lo tiene en cinco colores y lo ha combinado con un top blanco y zapatos a juego, sin olvidar algunas joyas muy preciadas para ella. No se ha dejado guardado su collar de latón con baño de oro de 14 quilates de Laura Lombardi ni sus pendientes de lapislázuli y piedra lunar de Carousel Jewels.

Hace tan solo unos días, Kate también acaparó el foco por sus declaraciones acerca de la Familia Real británica. Admitió que la corona necesita adaptarse a los nuevos tiempos y cambiar ciertos aspectos de su funcionamiento. En un gesto poco habitual dentro de la rígida estructura monárquica, la princesa reconoció que no todo en la Casa Real puede seguir como siempre, subrayando la importancia de la empatía, la cercanía con el pueblo y la capacidad de evolución.

Durante una conversación con estudiantes de la escuela St Katherine's, en Bristol, acompañada por la atleta olímpica Dame Kelly Holmes, Kate confesó abiertamente que ser parte de la realeza "no fue algo que soñara desde niña", y que ha tenido que aprender a encajar, adaptarse y "luchar por sentirse aceptada". "Todavía estoy aprendiendo cada día", dijo.

Kate Middleton, admirada por su elegancia discreta, su compromiso con causas sociales y su enfoque natural al trato con el público, explicó que en sus primeros años como miembro activo de la Familia Real fue reprendida por un hábito que no cumplía con el protocolo: hablar demasiado con la gente durante los actos públicos. "Me decían que me tomaba demasiado tiempo en los 'walkabouts' (recorridos a pie saludando a la gente), pero es que me gusta escuchar y conectar", comentó en una entrevista para conmemorar el 90 cumpleaños de la difunta reina Isabel II.

El acto de este martes, como decíamos, ha llegado apenas cuatro días antes de celebrarse el Trooping the Colour, con el que se conmemora, cada año, el cumpleaños del monarca. Es el tercero que afronta Carlos III en su honor.

El año pasado, la asistencia de Kate no pasó desapercibida, ya que llevaba sin aparecer en ningún acto público desde diciembre debido a su enfermedad. Arropada por sus tres hijos y junto al príncipe Guillermo, seleccionó un traje en color blanco con un ribeteado negro y un sencillo lazo en el escote.