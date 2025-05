La encantadora respuesta de Kate Middleton cuando le preguntaron si era "la asistente" de Guillermo

Las imágenes y los detalles que nos dejan Kate Middleton y el príncipe Guillermo transmiten un mensaje de unión inquebrantable. Un amor que se ha fortalecido a lo largo del último año, cuando Kate recibió el diagnóstico de cáncer en un tiempo de lucha y resiliencia que su marido calificó de brutal. Los príncipes de Gales cuentan con un enorme apoyo social, que se ha traducido en datos: los herederos al Trono ocupan los primeros puestos del ranking de popularidad, según la tradicional encuesta de YouGov. Ahora, salen a la luz dos anécdotas que refuerzan esa gran simpatía que despiertan Kate y su marido.

Las anécdotas se produjeron en Cardiff (al sureste de Gales), cuando los príncipes visitaron una residencia de mayores meses después de haber estado jugando con ellos al bingo por Zoom durante el confinamiento de la pandemia de la Covid, en 2020. Según publica Vanity Fair, citando a Hello, Guillermo, que llevaba la preceptiva mascarilla, comentó a una de las señoras, de 87 años, que jugó con ellos: "Puede que no nos reconozcas, pero jugamos contigo al bingo y ganaste. Dijiste que no hicimos un buen trabajo". La residente, espontánea y en tono de broma, deslizó: "Hiciste un trabajo de mierda". Respuesta que despertó la risa del royal y de todos los presentes.

La cosa no acabó ahí porque, al ver a Kate -también con mascarilla-, la residente preguntó: "¿Y ella? ¿Es tu asistente?" La princesa, muy rápida, dio su respuesta: "Bueno, soy su asistente. Lo sigo desde hace mucho tiempo". La espontaneidad de la mujer conquistó a Guillermo, que dijo al personal que la adoraba: "Ojalá todos fuesen tan honestos como ella".

Dos anécdotas que demuestran la conexión social y la simpatía que el hijo de Carlos III y su mujer despiertan entre los británicos. Como decíamos, los datos que arroja la encuesta YouGov sobre el índice de popularidad de los miembros de la Familia Real, son reveladores. En dicha consulta, Meghan y Harry salen peor parados que el resto de los integrantes de la Casa: el 20% de los encuestados tiene buena opinión sobre la exactriz, frente al 65% (y un 14% que no se pronuncia). En el caso de Harry, los resultados son demoledores: el 5% le respalda, frente al 85% que no (y un 10% que no contesta). Su hermano Guillermo da la vuelta al marcador y es el mejor valorado de la institución con un 75% de votos positivos, frente a un 16% negativos. Kate, segunda mejor valorada, logra un 72% de votos a favor, frente un 13% en contra.