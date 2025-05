"Oh my Lord!": El grito más feminista de Meghan Markle en su podcast sobre mujeres emprendedoras

Activísima Meghan Markle en su cuenta de Instagram. La duquesa no para de alimentar su perfil social con posts sobre su vida, los cumpleaños de sus hijos, su séptimo aniversario de boda o sus proyectos profesionales. Un poco de todo que nos conduce a su pulsión por captar la atención de sus 2,9 millones de seguidores. En esta ocasión, ha actualizado su serie sonora Confessions, de Lemonada, con una entrada en la que comparte una charla con una mujer emprendedora y conversan sobre la igualdad de género y de oportunidades en el trabajo.

Comparte la duquesa de Sussex el momento en que su invitada, la empresaria Sara Blakely, echa la vista atrás recordar a partir de qué año las mujeres pudieron solicitar un crédito en el banco sin pedir permiso o tener el acuerdo de un hombre para esta gestión. Meghan duda y desliza en el podcast fechas "sobre los años 70 o los 80... ¿O me vas a dejar en shock?" Entonces, su interlocutora apunta: "1988". "Yo era junior en el instituto cuando se permitió a las mujeres ir a un banco y decir 'quiero apostar por mí misma, tengo una idea de negocio'". Al escuchar estas palabras, Meghan no puede por menos que deslizar un rotundo "Oh my Lord, really?"

Es un avance del nuevo capítulo de su serie sonora, que firmo con Lemonada. La duquesa, muy intuitiva para los negocios, completa una primavera redonda de multilanzamientos en varios soportes, como la plataforma de Netflix con su serie documental With Love Meghan, su marca de infusiones y mermeladas ecológicas As ever y sus tiendas online de moda y skincare ShopMy donde especifica que hay algunas ventas que llevan comisiones. En ambas tiendas firma con su nombre como duquesa de Sussex. Un detalle que fue criticado en redes por la utilización del título que la reina Isabel II le concedió a ella y a su marido, como miembros de la familia real, status al que años después renunciaban por su propio deseo de vivir una vida más privada. Cinco años hace ya de este paso atrás de los Sussex.