Jared Leto, salpicado por graves acusaciones de "conducta sexual inapropiada" por parte de nueve mujeres, algunas eran menores

Jared Leto (53) está en el punto de mira, después de que se hayan hecho públicas una serie de acusaciones que podrían empañar seriamente su imagen. Según revela el diario estadounidense Air Mail, al menos nueve mujeres —algunas de ellas menores en el momento de los hechos— lo señalan por presunta conducta sexual inapropiada.

Entre los testimonios, destaca el de una joven que asegura que tenía tan solo 16 años cuando conoció al actor de La casa Gucci en Los Ángeles, en 2006. En un principio, según cuenta, mantuvieron una conversación y se intercambiaron los números de teléfono. Días después, Jared la llamaba insistentemente a su casa. Sobre una de esas llamadas, ella relata: "No sé si estaba drogado o qué… Era una voz rarísima y asquerosa". Además, comenta que el actor le dijo que haría una fiesta en su casa esa misma noche y que quería que asistiera, pero ella se negó con la excusa de que no tenía carnet de conducir. A pesar de su negativa, la mujer explica que Leto siguió llamándola e insistiendo, "siempre a la una, dos o tres de la madrugada". Y las conversaciones se volvieron incómodas, con preguntas como "¿Alguna vez has tenido novio?" o "¿Alguna vez has chupado un miembro?", según declaró al citado medio.

Otra de las mujeres que lo señala, la modelo Laura La Rue cuenta cómo el intérprete se interesó en ella cuando aún era menor de edad. "Me preguntó cuántos años tenía. Le dije: 'Tengo 16. ¿Cuántos tienes tú?'", relató a Air Mail. Tras esto, la modelo relata que ambos mantuvieron conversaciones por correo electrónico, y que ella fue a su casa en abril de 2009: "Recuerdo que me estaba tomando el pelo todo el tiempo que estuve allí. Estaba coqueteando conmigo. Se acercaba y luego se apartaba, como si fuera un juego", explicó. En otro de sus encuentros, La Rue contó, al medio americano, que el actor salió de una habitación completamente desnudo cuando ella tenía 17 años. "Simplemente salió, con el pene al descubierto, como si fuera normal... Pensé que tal vez esto era lo que hacen los hombres adultos", confesó.

Pero todo eso no se quedó ahí. Otra de las chicas que ha roto su silencio, asegura que cuando tenía 18 años, Jared Leto se masturbó delante de ella y que, incluso, le pidió que le "escupiera". Tras estallar el escándalo, la disc jockey estadounidense, Allie Teilz, se ha sumado recientemente a las denuncias contra el actor del Escuadrón suicida. El mes pasado, publicó en su Instagram una imagen de ambos de 2012, y escribió: "No estás realmente en Los Ángeles hasta que Jared Leto intenta forzarte entre bastidores… con falda escocesa… y un gorro de nieve". Poco después, añadió: "Fui agredida y traumatizada por este friki cuando tenía diecisiete años. Él sabía mi edad, pero no le importó".