Melody cancela a última hora su actuación en la GP de Aragón: "Obligada a priorizar su salud y bienestar"

Tras su batacazo en Eurovisión 2025, donde quedó en el antepenúltimo puesto, la cantante de Esa diva no levanta cabeza. Desde su regreso de Basilea, todo parece ir en su contra. A sus polémicas declaraciones en RTVE —donde no dudó en lanzar dardos a quienes, según ella, entorpecieron su camino— se suma su silencio ante el conflicto entre Palestina e Israel, una postura que no ha pasado desapercibida en redes. Además, su empeño en gestionar su agenda de apariciones en televisión no está dando los frutos esperados. Melody no acierta una y su imagen parece que va en detrimento con el paso de los días. Este domingo estaba prevista una actuación suya en el Gran Premio de Aragón de Moto GP 2025, que finalmente ha cancelado 'in extremis'.

"Lamentamos informar que la artista Melody no podrá asistir al Gran Premio de Aragón de MotoGP 2025 previsto para hoy, debido a una prescripción médica que le obliga a guardar reposo y evitar desplazamientos y actividades de alta exposición", han comenzado explicando en un comunicado oficial publicado en las redes de la cantante.

Y han destacado: "Melody y su equipo se han visto obligados a priorizar su salud y bienestar, siguiendo estrictamente las recomendaciones del equipo médico que la atiende", explicaban los motivos, y añadían: "Aunque su deseo es formar parte de este evento tan especial, muy particularmente por el cariño que siempre ha recibido del público motero, en esta ocasión no será posible".

Y han terminado agradeciendo el apoyo que está recibiendo: "Agradecemos profundamente la comprensión de los organizadores, de los medios de comunicación y, sobre todo, de sus seguidores, que siempre le han mostrado un apoyo incondicional. Esperamos que pronto pueda retomar sus compromisos y volver a compartir grandes momentos con vosotros", apostillaban.