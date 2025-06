Nuria Fergó responde tras las declaraciones de su exmarido en plena polémica: "Yo he dicho lo que tenía que decir"

Nuria Fergó habló recientemente de su divorcio de José Manuel Maíz, contando que se fue de casa apenas diez días después del nacimiento, en 2011, de su hija, Martina. Llevaban entonces unos meses casados. Después llegó la respuesta de él: "Es poco agradable la situación", dijo. Y ahora ha sido la cantante la que nuevamente ha vuelto a hablar del tema.

"No tengo nada que decir. No he visto nada, no voy a ver nada, estoy en lo mío", ha respondido este viernes en una conexión telefónica con TardeAR. "Yo he dicho lo que tenía que decir", ha insistido. Por su parte, el padre de su hija ha preferido no entrar en más controversias, asegurando que lo hace por el bienestar de la menor que tienen en común.

Lo que Nuria Fergó contó sobre su maternidad y su matrimonio

En su entrevista con Cruz Sánchez de Lara, la cantante recordó cuando, en 2011, tras dar a luz a su hija, abandonó su carrera profesional, dedicándose en cuerpo y alma a la crianza de su bebé. "Vino al mundo porque el universo quiso que yo fuera su madre y ella mi hija", confesó.

Llamó especialmente la atención la decisión que tomó solo una semana después de convertirse en madre: a los 10 días de dar a luz, se fue de la casa que compartía con su aún marido, José Manuel Maíz, para volver a Nerja con su madre: "A los diez días de parir me fui. Yo veía que me tenía que ir de ahí, porque no estaba bien, y le dije: 'Necesito irme con mi familia.' Y no volví. Él vino a ver a su hija y ya fue cuando le dije que no iba a volver, que esto ya estaba roto hace tiempo y que no íbamos a volver, así que decidí dejar la relación", relató.