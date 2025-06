Irene Villa, tajante tras la dura entrevista de Nuria Fergó sobre la maternidad: "De las ex de mi exmarido..."

Irene Villa acudió este lunes a la inauguración del nuevo restaurante Casa Lampazas, en pleno centro de la capital madrileña. Allí habló de la reciente ruptura de su ex marido, Juan Pablo Lauro, y Nuria Fergó, quien recientemente en una entrevista con Cruz Sánchez de Lara ofreció duras declaraciones acerca de la maternidad: "Es su vida, y que la cuente ella", dijo Villa. Hay que recordar que la ex triunfita es madre de Martina, que tiene 14 años. Tan solo diez días después de su nacimiento se fue de la casa que compartía con el que era su marido, José Manuel Maíz, y a los tres meses llegó el divorcio.

Sobre su relación con Nuria Fergó, Irene Villa dijo: "Yo con quien hablé es con la niña [Nuria] una vez cuando coincidimos en un photocall. Yo abracé a Nuria, cogí a la niña, y le dije: 'Paciencia, por favor, con mis niños'. Y la verdad que ella se reía'", dijo, en referencia a sus hijos con Lauro: Carlos, Gael y Eric.

En cuanto a los rumores de una mala relación entre sus hijos y Fergó durante el tiempo que duró la relación de la artista y su ex marido, dijo también: "Que lo cuente ella. O sea, yo no tengo nada que contar. Yo de la vida privada de los demás, no hablo. Te puedo contar la mía. Pero yo de las parejas de mi exmarido no voy a hablar jamás".

Con Juan Pablo Lauro, ella estuvo casada siete años: "Nunca hablaré, ni de su vida privada, ni de la vida privada con las personas que comparta su vida. Es su decisión, y yo la respeto, y solamente hablamos de nuestros hijos", sentenció.

El motivo de la ruptura de Nuria Fergó y Juan Pablo Lauro

Las declaraciones de Villa se produjeron después de la entrevista que Fergó concedió a Cruz Sánchez de Lara en Madres: desde el corazón, programa donde la cantante explicó que la ruptura no se debió a traiciones ni motivos de peso: "Las parejas pueden evolucionar o no, te puede gustar una cosa y luego no, los sentimientos cambian. No hubo un detonante claro, fue todo muy intenso, simplemente son experiencias. Cada vez soy más consciente de que me pusieron a mi expareja para crecer y evolucionar".

La artista y Lauro comenzaron a salir hace tres años, tras vivir ambos experiencias previas en el amor. Nuria, madre de una niña de una relación anterior, ya tenía claro qué buscaba en una relación sentimental. Él, por su parte, venía de su pasada relación con Irene Villa, en la que dio la bienvenida a sus tres hijos.

Desde fuera, parecían encajar bien. Tenían "planes de futuro" juntos. Pero, según contó Nuria, el amor no "funcionó". "Le tengo que dar las gracias porque ha hecho que me conozca mucho más y que sepa lo que sí y lo que no quiero". De este modo, dejó claro que no hubo escándalos ni infidelidades. Tampoco "se les acabó el amor de tanto usarlo". Simplemente fue una decisión dolorosa, pero tomada desde la calma. Rompieron pocas semanas después del fallecimiento del padre de Fergó.

Las duras declaraciones de Fergó sobre la maternidad

En cuanto a su maternidad, la cantante recordó cuando, en 2011, tras dar a luz a su hija, abandonó su carrera profesional, dedicándose en cuerpo y alma a la crianza de su bebé. "Vino al mundo porque el universo quiso que yo fuera su madre y ella mi hija", afirmó.

Llamó especialmente la atención la decisión que tomó solo una semana después de convertirse en madre: a los 10 días de dar a luz se fue de la casa que compartía con su aún marido volvió a Nerja con su madre: "A los diez días de parir me fui. Yo veía que me tenía que ir de ahí, porque no estaba bien, y le dije: 'Necesito irme con mi familia.' Y no volví. Él vino a ver a su hija y ya fue cuando le dije que no iba a volver, que esto ya estaba roto hace tiempo y que no íbamos a volver, así que decidí dejar la relación".