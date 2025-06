La felicitación de Sara Carbonero a su hijo Lucas por su 9 cumpleaños: "Solo espero tener tiempo suficiente para darte las gracias"

Este lunes, 2 de junio, fue un día especial para Sara Carbonero e Iker Casillas debido al 9 cumpleaños de Lucas, su hijo pequeño. La periodista escribió unas palabras para él en redes: "Ayer fue el cumpleaños de nuestro pequeño rebelde con causa pero casi no tocamos el teléfono porque es el día más feliz de todo el año para él, e intentamos hacérselo bonito".

Junto a un carrusel de imágenes y vídeos del niño, en el que también aparece Martín (11), su hijo mayor, añadió: "Me gusta dejar siempre unas líneas por aquí para cuando crezcáis un poco y podáis leerlas. Lucas, alma libre, disfrutón máximo, sensibilidad, generosidad, lealtad, esfuerzo, sacrificio, compromiso. Podría seguir un rato largo definiéndote pero lo mejor que tienes, sin duda , es tu manera de ver la vida".

La que fuera presentadora de los Deportes en Telecinco, que cumplió 41 años en febrero, solo tuvo emotivas palabras: "Como una fiesta continua llena de risas, chistes malos, la casa abierta para todos los amigos, la sonrisa más bonita del mundo tatuada. Es una suerte inmensa ser tu mamá, aprendo tanto contigo que solo espero tener tiempo suficiente para darte las gracias".

Y expresó: "Los días malos a tu lado no existen. Quien te conoce, lo sabe. Sabe que no exagero. Me gusta llamarte 'manojito de alegría' porque es lo que eres para nuestra familia. Contagias tu ilusión por las pequeñas cosas en cada sitio que vas. Te haces querer". Del pequeño, admira su independencia: "No sigues normas establecidas ni lo que se supone que deberías hacer y eso, entre tú y yo (y toda la gente que me pueda leer) me encanta".

Sara, en este sentido, señaló también: "Eres especial, claro que todos los hijos lo son para sus madres y padres pero en este caso tienes una luz que lo llena todo, que convierte los días grises en esperanza".

Los momentos junto a él son un auténtico tesoro para la periodista, cuyos últimos años han estado marcados por el cáncer de ovarios que le diagnosticaron en 2019: "Por muchos años poniendo canciones en el coche que no sé de dónde sacas pero son descubrimientos para mí, por tus besos de buenas noches y tus abrazos a la hora en punto antes de irte a dormir. Por tus conciertos de batería, por que sigas revolucionando el vestuario, haciendo infinitamente más bonita la vida de los que te tenemos cerca. Pero sobre todo, me gustaría que te quedases con esto".

Y Carbonero sentenció: "Por haber encontrado tu lugar y desarrollado tu personalidad con una fuerza y coherencia poco común para tu edad. Por ser diferente en un mundo de cánones establecidos. Por romper moldes y no seguir el camino fácil. Que cada 2 de junio te levantes dando saltos en la cama y te acuestes igual. Que no pierdas del todo tu inocencia y tu pureza. No se te ocurra cambiar porque eres genuino, medicina, asombro constante. Imposible no amarte, mi rock star. Feliz vida, mi vida. Mamá".