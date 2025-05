Sara Carbonero habla sin filtros del cáncer que frenó su vida a los 35 años: "Lo que me mataba de dolor era pensar en los niños"

Sara Carbonero (41) atraviesa uno de los momentos más agridulces de su vida personal. A principios de año rompía su relación con Nacho Taboada, y apenas unos meses después tuvo que despedirse de su abuela materna, que falleció solo unos pocos días después de haber soplado las velas de los 100 años. A todo esto se suma el recuerdo constante del cáncer de ovario que marcó su vida a los 35 años, una enfermedad que la obligó a relegar su vida a la más estricta intimidad, y en la que tuvo que reordenar sus prioridades para hacer frente a todo lo que se le vino encima, de un día para otro.

La periodista se ha sincerado con Luz Sánchez-Mellado sobre cómo enfrentó el diagnóstico más duro de su vida. "He tenido que pasar por un duelo. Tal cual. Así me lo dijo mi terapeuta. El día del diagnóstico es el primer día de mi vida en el que me enfrenté a la muerte", ha confesado en una entrevista reciente en El País.

La ex de Iker Casillas reconoce que el cáncer "ha hecho mella en mi manera de vivir" y que, en algún momento, llegó a sentir miedo. "Mucha gente sobrevive a los cinco años y mucha gente no", ha confesado.

"Cuando me diagnosticaron la enfermedad tuve una época en la que no creía en nada, estaba enfadada con el mundo", ha explicado, refiriéndose a las palabras de consuelo que sus médicos y los suyos le daban.

Sara también ha recordado algunos de sus pensamientos de entonces: "Si Dios existe, ¿por qué me manda algo tan cruel y tan duro?, pensaba. Perdí un poco la fe, que ahora he vuelto a recuperar. Pero ahora creo mucho en la energía, en lo espiritual", ha añadido.

Y sobre su mayor miedo, ha dicho: "Mi mayor dolor y sufrimiento del cáncer ha sido por el hecho de ser madre. Si yo no hubiera tenido hijos, habría llevado de otra forma la enfermedad. Nadie se quiere morir, pero lo que me mata de dolor, lo que me hiere, es pensar en los niños y en lo que me necesitan, en lo que necesitan a su madre", ha reconocido.

La amiga de Isabel Jiménez ha cambiado muchas de sus costumbres desde que le tocó de cerca el cáncer. "No subo en helicóptero, por ejemplo. Y antes yo me metía en mil aventuras", confiesa. Ahora prefiere protegerse "un poquito" y evitar riesgos, "porque ya tengo bastantes riesgos en mi vida". Pero eso no significa que vaya a "dejar de vivir", todo lo contrario: ha realizado "mil locuras a raíz de la enfermedad, precisamente".

Sobre la profesión que la unió a su amiguísima Isabel, también se ha sincerado: "Para mucha gente, mi carrera empezó en el famoso Mundial de Sudáfrica 2010, pero para entonces yo ya llevaba años en el oficio. Y una no deja de ser periodista porque no ejerza. De hecho, lo que más me gusta es escribir y estoy escribiendo", ha contado.

Su próxima meta, la tiene muy clara: "Publicar algo que ayude a la gente. Lo que no quiero es nada que tenga que ver con teles ni nada que me lleve al estrés, porque tengo dos niños en edad de estar encima, quiero estar todo lo que pueda con ellos y cuidarme yo mucho", ha revelado.