Pepe Navarro reaviva su guerra contra Ivonne Reyes y se compara con Bertín: "Lo mío no tiene nada que ver"

Pepe Navarro acudió este lunes a la inauguración del nuevo proyecto del exfutbolista del Barça Sergi Barjuan, un restaurante gallego en la capital, Casa Lampazas, por el que desfilaron numerosos rostros conocidos como Los Chunguitos, Vicente del Bosque, Loles León, Fernando Tejero, Nuria Roca y Juan del Val, Estrella Morente o Irene Villa para celebrar su apertura.

Hablando de amigos, y después de que en un principio se comparase la paternidad de Bertín Osborne del hijo de Gabriela Guillén, con la suya, el presentador mostró su apoyo al cantante de rancheras antes de habar de su propio caso y arremeter una vez más contra la venezolana. Hay que recordar que la Justicia le declaró padre de Alejandro Reyes, hijo de Ivonne Reyes, en 2010 después de negarse a hacerse las pruebas de ADN hasta en 4 ocasiones.

"Bertín es un tipo muy responsable, y cuando toma una decisión, toma una decisión meditada y sopesada. Y seguro que lo que ha decidido es porque está muy pensado, muy sopesado y, por tanto, es la decisión que él quería", aseguró el que fuera presentador de Esta noche cruzamos el Mississippi.

Dijo además que su caso no tiene "nada que ver" con el de Bertín porque "el hijo de esta señora [Ivonne] no es mío, eso está más que demostrado". Y se reafirmó: "La ciencia ha dicho que no es mi hijo y punto. Y a mí me hace gracia que vosotros, por ejemplo cuando habláis de eso, nunca mencionáis que hay unas pruebas que ha hecho ella en las que se demuestra que no es mi hijo. Y las ha hecho ella. Y nadie lo publica. Que lo diga una sentencia está bien, pero otra cosa es la realidad".

Y sobre esto, añade: "Hay un hecho de una sentencia que yo admito que soy el padre judicial, y otra cosa con los hechos científicos que demuestran que no es hijo mío. Los hechos son los hechos. Y yo soy víctima de esa sentencia. Soy víctima de esa sentencia".

Por otro lado, aunque afirma que ahora sus hijos, Andrea y Marlo (fruto de su relación con Eva Zaldívar) "pasan de eso y se ríen", insiste en que cuando eran pequeños lo pasaron muy mal: "Una señora insultándote permanentemente. Es que se ha pegado 15 años. Se ha pegado 15 años insultando, descalificando. Y claro, un niño de 10 años llega a casa, a clase, y los hijos, los amigos le dicen oye, 'es que tu padre es mala persona'. Es difícil de entender. Es que, 'porque lo dice esta señora, porque decía eso'. Muy grave. Lo de esta señora es muy grave. Muy grave".

El presentador siguió en las suyas: "Siendo un niño es difícil de entender, pero cuando ellos tienen uso de razón, ya lo entienden perfectamente. Y sobre todo porque creen en su padre, ¿no? Y entonces eso es... Es el apoyo de ellos que es lo importante. Ellos no tienen ninguna duda de quiénes son y quiénes somos. Y quién es nuestra familia. Ninguna duda".

Ivonne Reyes y Pepe Navarro

Ivonne Reyes volvió a la palestra mediática hace unos meses debido a las noticias sobre su situación económica. "Estoy arruinada y en tratamiento psiquiátrico. He perdido todo", dijo en Lecturas, sentándose también después en De Viernes. Ivonne se embolsó entonces alrededor de 60.000 euros. Cobró 50.000 euros, mientras que el resto del montante lo ha pagado la publicación, tal y como desvelamos en este portal.

Después se sentó en el mismo programa Pepe Navarro. Habló sobre la guerra que tiene abierta con la venezolana por la paternidad de su hijo desde hace más de 15 años. El periodista insistió, como siempre, en que no es el padre del joven y se mostró "tranquilo" ante la situación pese a que ha agotado todos sus intentos (incluido el Tribunal Supremo) por demostrar 'su' verdad. Al menos mientras viva, porque el presentador, aseguró, tiene un as en la manga para cuando abandone este mundo: "No hay precedente, pero hay una vía".