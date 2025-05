Máximo Huerta estalla después de que Page lo meta en el mismo saco que Aladama y Ábalos: "A mí que no me mezcle con esa tropa"

Momento tenso el que se ha vivido en la mañana de este martes en El programa de Ana Rosa, después de la conexión con Emiliano García-Page. El presidente socialista de Castilla-La Mancha se ha vuelto a mostrar, una vez más, duro con el Gobierno de Pedro Sánchez y ha criticado su actitud frente a las informaciones relacionadas con Aldama y José Luis Ábalos, ex ministro de Fomento y también de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

También ha lanzado un mensaje dirigido a Máximo Huerta, el ministro más breve de la democracia y colaborador de Ana Rosa Quintana en su regreso a las mañanas: "El PSOE tiene que atajar por completo con las especulaciones o trabajos sucios. El PSOE tiene que poner punto y final. Tiene que hacer algo con esa tropa, [aunque] no digo que tengan que ser tan expeditivos como con Máximo Huerta, que tuvo que dimitir a los tres minutos por un problema en el currículum", ha señalado el político.

Huerta ha escuchado estas palabras después, ya con la conexión finalizada. Hay que recordar que fue nombrado Ministro de Cultura y Deporte del Gobierno de Pedro Sánchez en 2018, y dimitió tan solo siete días después de ocupar su cargo, convirtiéndose así en el ministro más breve de la democracia. Salió la información de sus problemas con Hacienda cuando era presentador de El programa de Ana Rosa. Algo que ocurrió con otros presentadores relacionados con Mediaset.

"Yo soy alguien que tuvo una multa tiempo atrás. A mí que no me mezcle con esa tropa", ha lamentado. Y ha recordado: "Yo lo asumí porque Pedro dijo que no quería en su Gobierno a gente que hubiera pasado por eso. Lo asumí". Y ha asegurado que no recibió presiones para renunciar al cargo: "Subí yo a dimitir. No me llamó nadie ese día ni durante". Y ha señalado: "No me apetece hablarlo hoy porque parece que lo estoy aprovechando ahora en un momento turbio del PSOE".

Y ha añadido contra Page: "No me gusta que diga eso de tan 'expeditivo' entre risas, ni me gusta entrar en la misma frase que Aldoma y toda esta tropa", ha insistido. Y ha lanzado un mensaje indignado contra Page y su recomendación al PSOE: "Si [desde el partido] tienen que actuar, que no lo diga entre risas porque a lo mejor sí tenéis que volver a ese momento en el que ante la mínima duda se actúe". Y ha sentenciado, poniéndose de ejemplo: "Ojalá fuérais tan cirujanos como lo fui yo".