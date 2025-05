Máximo Huerta 'tira de hemeroteca' y critica con dureza a Ana Pastor: "Salvadora de la moral"

Máximo Huerta ha demostrado que no tiene ningún reparo a la hora de criticar a algunos de sus compañeros del mundo televisivo. En esta ocasión, ha sido Ana Pastor quien ha recibido todo tipo de reproches aunque cabe recordar que hace unos días fue David Broncano quién recibió las críticas por su parte tras 'el plantón' de Melody a La Revuelta.

Máximo ha calificado a Ana Pastor como "salvadora de la moral". El presentador estaba haciendo referencia al trabajo que hizo la periodista en Maldita hemeroteca para El Objetivo. Su labor consistía en tirar del pasado y recordar lo que algunos políticos decían hace años y lo que opinan actualmente sobre esos mismos temas.

El colaborador de El programa de Ana Rosa ha aprovechado la entrevista para hablar sobre cómo le afecto a él cuando fue ministro de Cultura y Deporte. Considera que recuperar mensajes de hace varios años para criticar la situación actual es un "castigo gigantesco", ya que justifica que las personas no pueden cambiar de opinión. "Antes decía eso, pero a lo mejor he cambiado porque he escuchado otras cosas, he entendido las argumentaciones de otros y he hecho examen de conciencia", ha explicado.

"Me parecía muy pernicioso cuando salían Ana Pastor y etcéteras como salvadoras de la moral 'antes decía esto'. ¿Y qué, Ana? Antes decía eso y afortunadamente cambió", ha cuestionado el que fue ministro de Pedro Sánchez.

Para finalizar, ha explicado que tiene miedo de tener "opiniones firmes" hasta que no llegue a la vejez. "En ese momento tendré la suficiente experiencia, habré leído, habré amado, habré visto cine y habré escuchado la suficiente música como para que mis opiniones, aunque estén equivocadas, sean firmes. Si hay alguien que con 20 años, 30, 40 o 50 ya las tiene, enhorabuena, pero a mí me da un poco de miedo", ha concluido.