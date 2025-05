Pablo Motos desvela nuevos detalles de su boda 'secreta' con Laura Llopis: de los invitados al menú

El presentador de El Hormiguero ha roto este lunes una de sus reglas de oro (máxima discreción sobre su vida personal) en plena conversación con su invitada, la cantante Emilia, que se ha interesado por saber si Pablo Motos estaba o no casado: "Yo me casé de una manera íntima, con mi familia", ha comenzado a contar el comunicador. Trancas y Barrancas aprovechaban para meter su pullita: "Y tan íntimo que no nos invitaste".

El presentador ha contado a Emilia que no invitó a nadie a su boda y que fue una celebración muy íntima: "Fuimos mi mujer y yo, su familia y la mía. Y luego nos comimos una paella. Fue una cosa discreta". Nuevos detalles sobre su enlace que se unen a los que ya compartió en marzo de 2023 durante una de las tertulias con Nuria Roca y compañía: "Nos casamos en secreto, no nos apetecía montar un sarao. En el juzgado me metieron por detrás, fuimos por unas habitaciones muy raras y me llevaron a la parte de arriba para que no nos pillaran los fotógrafos", confesó.

El matrimonio formado por Motos y Laura Llopis es uno de los más discretos del panorama social. Trabajan juntos, ella como coordinadora de guiones, y llevan juntos más de 20 años. "Ella es mejor que yo en todo, más culta y una buenísima persona", dijo Pablo durante una entrevista. Se conocieron en la emisora Onda Cero Valencia, donde ella trabajaba en el equipo de producción. Pablo confesó que se lo puso muy difícil: "El desprecio más grande se queda en nada comparado con el de ella. Yo me preguntaba '¿te vas a morir sin haberla besado?' Y un día me lancé", le contó a Bertín Osborne. No tienen hijos en común pero ella aporta dos hijas de un matrimonio anterior con las que Motos se lleva a las mil maravillas: "Una es guionista y la otra está en atrezzo. Son guapísimas, dos chicas con talento y, sobre todo, muy buenas personas".