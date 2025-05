Kanye West cura su antisemitismo en las aguas de Mallorca: pide perdón en un comunicado por su último escándalo

Kanye West suma un titular tras otro mientras se gana el rechazo de cada vez más gente. El cantante no remonta en su carrera profesional pese a tirar de provocaciones en sus últimas canciones, Censori -en la que hablaba de la supuesta ruptura con la arquitecta, con la que le vimos hace unos días en Mallorca- y Heil Hitler. Este último tema desapareció rápidamente de Spotify, YouTube y Soundcloud por incitaciones al odio, motivo por el que el cantante ya fue expulsado hace unos meses de la red social X. Ahora, ha pedido perdón.

"Quiero a todo el mundo. Que Dios me perdone por el dolor que he causado y perdono a los que me han causado dolor. Gracias, Dios", afirma en sus redes sociales. Una confesión que llega tras una llamada que realizó con sus hijos recientemente por FaceTime. La conversación le hizo replantearse su actitud. De hecho, ahora asegura que quiere "salvar el mundo otra vez".

Lo cierto es que la imagen pública del rapero está notablemente dañada. Los escándalos que ha protagonizado en los últimos meses, marcados especialmente por sus comportamientos erráticos -antes los asociaba a un trastorno bipolar, pero después contó que es autista-, no le están haciendo ningún favor.

Tampoco gustó su forma de reaccionar al posado de su mujer, Bianca Censori, en los Grammy, evento al que la arquitecta acudió enfundada en un minivestido transparente que dejaba ver su cuerpo prácticamente desnudo. Él, cambio, iba vestido de arriba a abajo. En X, antiguo Twitter, admitió que le decía a su esposa cómo debía vestir.