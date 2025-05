Kanye West y Bianca Censori la vuelven a liar: Mallorca presencia un nuevo 'semidesnudo' tras los Grammy

Kanye West y Bianca Censori no han dejado de encadenar titulares desde el pasado mes de febrero, cuando protagonizaron un controvertido posado en los Grammy en el que la arquitecta, enfundada en un minivestido transparente, se dejó ver casi desnuda, un hecho que causó un gran revuelo y que terminó, incluso, en rumores de divorcio. Sin embargo, el rapero y la australiana siguen juntos. Este fin de semana han sido vistos en Mallorca, donde la joven volvió a pasear con un conjunto que llamaba la atención.

El matrimonio, que ya fue visto en la isla hace unas semanas, estuvo dando un paseo por las calles de Mallorca. Iban tomándose un helado y acompañados de dos escoltas. Junto a ellos también estaba la hermana de la arquitecta. Bianca llevaba una falda y un top de rejilla que no dejaba nada a la imaginación. Un conjunto que combinó con una peluca morena y larga con flequillo.

La ordenanza municipal ordena la prohibición de ropa que "ofenda gravemente la decencia pública", incluyendo prendas que "revelen partes íntimas", pero no sabemos si en algún momento las autoridades llamaron la atención al matrimonio. En las redes sociales se han hecho virales varios vídeos donde se aprecia la presencia del músico y su esposa en la isla.

?Kanye West, his wife Bianca Censori, and her sister were spotted in Mallorca, Spain, enjoying ice cream ? pic.twitter.com/OS3nVt8jra — Hopes (@Hopes_times) May 18, 2025

Esta reaparición llama la atención por recordar a la polémica de los Grammy, sino también porque en este tiempo se ha hablado del supuesto control que el músico ejerce sobre su esposa -él mismo admitió que solía decidir cómo ésta debía vestir-. El entorno de la arquitecta contó que ambos atravesaban una crisis desde el verano pasado y que ella ya no lo soportaba, declaraciones sobre las que ambos guardaron silencio. Unas semanas después, Kanye West lanzó una canción donde suplicaba a una mujer que no le dejara. El sencillo se llamaba Bianca.

Hablan las exnovias del rapero

"Mi bebé huyó, pero primero intentó hacer que me internaran. No voy al hospital porque no estoy enfermo, simplemente no lo entiendo", expresa en su tema, que ha incluido en el álbum WW3. Y añade: "Está teniendo un ataque de pánico y no le gusta la forma en que tuiteé. Hasta que Bianca regrese, me quedaré despierto toda la noche, no voy a dormir. Realmente no sé dónde está".

El tema del rapero llegó solo unas semanas después de que una de sus exnovias, Amber Rose, declarara que este llegó a acosarla tras dejarlo. Kim Kardashian, por su parte, también denunció la campaña de acoso que este ejerció sobre ella tras romper. Por aquel entonces, Ye -nuevo nombre artístico del rapero- achacaba sus actitudes problemáticas a su diagnóstico de bipolaridad, enfermedad que, ahora, dice que nunca padeció. En su lugar contó que es autista. Lo explicó en marzo, alegando que en este tiempo había vivido engañado con respecto a su salud.