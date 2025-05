La modelo argentina Carla Pereyra, esposa de Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, ha sido una de las galardonadas en la III edición de los premios Talento e Innovación MF Talent como embajadora de la Fundación Atlético de Madrid. Carla quiso recoger su homenaje en el acto que se ha celebrado durante el día de hoy y donde hubo desde una actuación del genial Anthony Blake a entrevistas con el deportista Fidel Alonso o el músico David Otero. También otros galardonados como son Carlos Franganillo, Sonsoles Ónega, Carlos Moro (presidente de las Bodegas Matarromera); o una mesa redonda con el alcalde de Las Rozas, el CEO de Electronics España Jaime de Jaraiz o el CEO de Volvo José María Galofré, entre otros muchos.

Muy contenta con este reconocimiento, Carla alabó "la labor de toda la fundación que realmente está en la calle, con los niños, y en cada proyecto que llevamos a cabo", dijo. Es embajadora pero destaca su "espíritu solidario que hace que me involucre en todo lo que pueda y reconozco que me llevo más yo que lo que pueda dar con mi función".

Carla es una entusiasta de los niños, del deporte, y de ver cómo pueden transformar las vidas de los que más lo necesitan. Abuela por lo que le toca de refilón (el hijo de Simeone va a ser papá), confiesa que "me encanta y es una bendición de noticia porque intentaré malcriarle dentro de lo que me dejen. Es un niño y una bendición. No sabemos qué nombre tendrá pero la saga continúa. Evidentemente no seré su abuela porque ya la tiene, pero acompañaré al padre y a las tías [sus hijas] en lo que pueda", cuenta divertida. Lo que sí ha pedido ya el Cholo es que no le llamen abuelo. "Será el Cholo para sus nietos".

Dado que las hijas de Carla y Simeone también estudian en el Colegio Americano de Pozuelo de Alarcón (Madrid), la pregunta era obligada para saber cómo habían vivido el asesinato de Andriy Portnov, un abogado ucraniano vinculado al poder judicial de su país y con presuntas conexiones prorrusas, que fue abatido en la puerta del colegio donde dejaba a una de sus hijas.

"Ha sido un momento muy difícil para todos y solo puedo pedir respeto para todas las familias involucradas. Por nuestra parte, lo que tenemos que hacer es cuidar y proteger a nuestros niños", asegura. "Nos tocó estar en ese momento y como es un tema muy delicado prefiero no decir nada más y tener respeto. Evidentemente te deja con mal cuerpo pero por respeto a las familias no quiero entrar en detalles", añadió.