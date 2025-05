Dicen que el tiempo cura las heridas pero hay cicatrices que escuecen para siempre. Lo sabe bien Belén Esteban, que este miércoles vuelve a ser protagonista involuntaria de un nuevo capítulo en el culebrón 'Ambiciones'. ¿El motivo? La imagen pública de Julia Janeiro, Juls para los amigos. La hija de María José Campanario y Jesulín de Ubrique utiliza sus redes sociales para promocionar su trabajo y compartir su día a día con sus más de 200.000 seguidores, aunque un juez estableció hace unos años que debía ser considerada un personaje anónimo, tal y como ella misma solicitó. Ahora, su madre ha sacado las uñas, los dientes y la lengua para defender a su 'pequeña': "Mi hija es una persona anónima y lo han dicho dos jueces, así que no caben preguntas sobre ese tema".

Preguntaban a Campanario sobre los titulares que protagoniza su hija y también por los comentarios despectivos que recibe en su perfil personal de Instagram, donde cuenta, como cualquier influencer que se precie, con un buen 'ejército' de indeseables 'haters'. La odontóloga tuerce el gesto cuando le hablan de Juls y recuerda que ella quiere ser anónima y que un juez le dio la razón porque, a pesar de las actividades mediáticas de sus padres, ella nunca ha participado de las mismas.

Ejemplo que tomó de su hermana, Andrea. La hija de Belén Esteban, que a diferencia de Juls jamás ha mantenido perfiles públicos en redes sociales e incluso se marchó a estudiar al extranjero, tampoco quería ser un personaje conocido y solicitó la protección de la justicia tras cumplir los 18 años. La joven contó con el apoyo incondicional de su madre, no así de su padre y su madrastra, motivo por el que la princesa del pueblo se ha mostrado molesta este miércoles al ser preguntada por la cuestión de Juls: "Me la trae al pairo, no tengo nada que decir".

Belén ha querido ser discreta por el bien de "lo que más quiero", pero sí ha enviado una pullita a Campanario, que se encuentra en plenas grabaciones de la nueva edición de El Desafío: "Espero que te vaya muy bien en tu nueva aventura televisiva. Sé que eres muy competitiva, porque lo sé, y te deseo que ganes", ha rematado con una sonrisa forzada.