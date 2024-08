El socio del Bill Gates británico murió atropellado dos días antes del naufragio: ¿una fatal casualidad?

Los equipos de rescate continúan con la búsqueda de los desaparecidos tras el naufragio del yate Bayesian, en el que han fallecido el magnate Mike Lynch, su hija Hanna, su abogado Chris Morvillo y la esposa de este, Neda, entre otros, y las teorías conspiranoicas empiezan a extenderse por redes sociales. ¿El motivo? El conocido como 'Bill Gates' británico llevaba 13 años luchando en los tribunales, acusado de 17 delitos de fraude tras la venta de su empresa al gigante informático Hewlett Packard (HP) por 11.000 millones de dólares (9.943 millones de euros). En junio fue absuelto de todos los cargos: "La vida es maravillosa", dijo entonces.

Lynch concedió una entrevista para celebrar su libertad tras un año de arresto domiciliario en Estados Unidos: "Si esto hubiera ido por el camino equivocado, habría sido el fin de la vida tal como la conocía en cualquier sentido. Es una situación muy extraña tener ahora una mentalidad diferente cuando estás de vuelta. El otro día estuve en Piccadilly Circus, que tiene el embotellamiento permanente más enorme, y simplemente pienso: 'Esto es lo más hermoso que he visto'. La vida es maravillosa", confesó a The Times. El empresario, de 59 años, estaba feliz tras su regreso a Reino Unido: "Tuve que despedirme de todo y de todos porque no sabía si alguna vez regresaría. Ahora tengo una segunda vida. La pregunta es, ¿qué quiero hacer con ella?".

Antes de embarcarse en el Bayesian, el magnate se había recuperado del desgaste emocional en su refugio particular, una granja en Suffolk, donde disfrutaba de nuevo de la compañía de su mujer, Angela Bacares, y sus dos hijas, de 21 y 18 años. La más joven, Hannah, también ha fallecido con su padre. Aquí criaba ganado de razas raras, incluidas ovejas de Suffolk y cerdos de Gloucestershire Old Spot. También tenía cinco perros, a los que les puso nombres de piezas de ingeniería, como Switch y Valve. "Suffolk es mi hogar. Lo encantador que encuentro en Suffolk es que todavía hay una verdadera comunidad allí. Conoces a mucha gente que hace todo tipo de cosas. Cuando has estado allí un tiempo, ves el viaje de sus vidas", desvelaba.

Su socio, atropellado mortalmente

Solo dos días antes del naufragio del Bayesian en el que han fallecido Mike Lynch y su hija Hannah, su socio, Stephen Chamberlain, acusado y absuelto por los mismos delitos de fraude fiscal que su amigo, fue atropellado por un automóvil mientras corría y murió en Cambridgeshire, Inglaterra.

Un portavoz de la policía aseguró en BBC que "no hay indicios de nada sospechoso o extraño" en la muerte de Chamberlain y descartó contacto con la policía italiana que investiga el hundimiento del yate donde iba Mike Lynch. Muchos internautas afirman que sus muertes, en solo dos días y dos meses después de ser absueltos, no pueden ser una casualidad.