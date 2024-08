Han pasado tres días desde que el Bayesian se hundiera en las aguas sicilianas, y la angustia no ha terminado. Por ahora, los equipos de rescate italianos buscan a dos de las 22 personas desaparecidas tras el naufragio del yate, propiedad del magnate Mike Lynch (59), cuyo cuerpo fue hallado sin vida en la tarde de este miércoles. Por el momento no se ha identificado el cuerpo de Hanna (18), su hija en común con la superviviente Angela Bacares (57), pero los pronósticos no son esperanzadores. Sea como sea, quienes han salido con vida de esta tragedia no se arrancan el miedo del cuerpo. Hay ocasiones en las que la fortuna no soluciona nada. Nadie es invencible.

A salvo de esta pesadilla, Angela Bacares se encuentra "en estado de shock". Por el momento no existe ningún anuncio oficial sobre las identidades de todos los cuerpos, y la espera es desesperante. Según informa Mirror, un equipo de especialistas atiende a la superviviente, pero su malestar crece con la incertidumbre. Se encuentra alojada en un hotel próximo al puerto de Porticello. En sus primeras declaraciones tras el suceso relató el terror que sintió durante el hundimiento del velero.

Alrededor de las 5 de la mañana del pasado lunes, Bacares notó una ligera inclinación en el barco que la despertó. Todo parecía marchar con normalidad, pero el desastre no hacía más que empezar. Los cristales de diferentes zonas de la embarcación no tardaron en romperse, al igual que el mástil principal del velero, lo que provocó que comenzara a hundirse, según han revelado medios como Daily Mail o The Times.

El doctor Domenico Cipolla, director de admisión pediátrica y de medicina y cirugía del hospital Di Cristina de Palermo, informó este miércoles sobre la desesperación de los supervivientes. "Están muy cansados y preguntan constantemente por los desaparecidos", señaló. En ese mismo instante, los submarinistas cumplían con las labores de búsqueda a unos 50 metros de profundidad, donde se encontró una parte del casco. Las autoridades estudian las causas del hundimiento de la nave, que no pudo soportar la intensidad del tornado acechó a sus pasajeros.

Este caso lleva días acaparando la atención de la prensa internacional, y conmociona en especial a la población de Reino Unido. Mike Lynch era considerado el Bill Gates británico, una figura muy relevante en el país, y el hecho de que haya perdido la vida en estas circunstancias ha pillado al mundo por sorpresa. Por supuesto, es muy doloroso también el destino de su hija adolescente, la heredera de una suma millonaria que, ¿acaso tiene valor ahora? Es muy probable que para Bacares, viuda de la noche al día, el dinero sea ahora la menor de sus preocupaciones.