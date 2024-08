Una tromba marina y un mástil demasiado alto: así se hundió el yate en el que navegaba el multimillonario Mike Lynch

Cinco fallecidos y un desaparecido. Es el último recuento tras el naufragio del Bayesian, el yate en el que veraneaba el millonario Mike Lynch, más conocido como el 'Bill Gates británico', y que se encontraba anclado en las costas de Palermo el pasado día 19 cuando una tromba marina lo embistió durante la noche. El navío viajaba con 22 personas, 10 tripulantes y 12 pasajeros, entre los que se encontraban el magnate tecnológico Mike Lynch, su mujer, Ángela Bacares (la única rescatada con vida), y su hija Hanna; el presidente de Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer, y su esposa, Judy; y Chris Morvillo, abogado estadounidense de Lynch, con su esposa, Neda.

Las autoridades continúan la labores de rescate mientras los expertos explican qué ocurrió aquella fatídica noche. De acuerdo con la aplicación de seguimiento satelital Vesselfinder, la embarcación dejó el puerto de Sicilia el 14 de agosto y su último registro fue al este de Palermo en la tarde de este domingo, con estatus de "anclado". El yate fue embestido por un tornado sobre el agua, conocido como una 'tromba marina', que lo volcó hacia un lado.

Dos circunstancias propiciaron la tragedia: la primera, que las puertas y escotillas de la embarcación estaban abiertas debido a las altas temperaturas, por lo que el agua entró rápidamente en el interior del barco una vez volcado. La segunda, el mástil de 76 metros, el segundo más alto del mundo, que actuó como una vela. "Lo que creo es que el barco fue golpeado muy fuerte por el viento, lo que lo hizo voltear hacia el costado", ha explicado Sam Jefferson, editor de la revista de navegación Sailing Today: "Me imagino que todas las puertas estaban abiertas porque hacía calor, entonces había suficientes espacios abiertos que permitieron que la embarcación se llenara muy rápido de agua. El mástil empujó el barco con fuerza hacia un costado. Actuó casi como una vela. El yate se habría llenado de agua antes de que pudiera volver a su posición normal". No obstante, falta por saber un dato importante que todavía no se ha podido comprobar: si dicho mástil se rompió durante el naufragio o quedó intacto. Según declaró al diario italiano Corriere della Sera el capitán de un navío cercano, el mástil "se dobló y se rompió", pero un bombero que forma parte del equipo de rescate aseguró a la agencia AFP que la embarcación estaba "de una pieza".

El Bayesian fue construido en Italia en 2008 y fue remodelado en 2020. Viajaba con 22 personas a bordo y hay 15 supervivientes que ya han desembarcado, en su mayoría ciudadanos ingleses pero también hay un neozelandés, un irlandés y un ciudadano de Sri Lanka.