El verano de Albert Rivera: nuevo movimiento empresarial y lágrimas en recuerdo de su padre

Este martes, 20 de agosto, fue un día muy difícil para Albert Rivera, pues se cumplió un año de la muerte de su padre, Agustín. El ex de Malú recordó a su progenitor a través de las redes sociales: "Te llevo conmigo siempre... Me he acordado de ti casi los 365 días de este año, desde que te marchaste... Es verdad que te fuiste y estábamos en paz entre nosotros, pero te echo mucho de menos".

El exlíder de Ciudadanos añadió: "Mataría por una conversación contigo, por unas risas con nuestros amigos, por abrir un vino juntos, por bañarnos juntos en el mar, por un abrazo de los nuestros, de los que solo da un padre". Y sentenció su publicación con un tierno "Te quiero, papá".

En el muro de los comentarios, el expolítico - enamorado de la diseñadora Carla Cotterli - ha recibido el apoyo de algunas amigas famosas como Tamara Gorro ("Te abrazo, amigo"), o la cantante Sofía Ellar y la presentadora Tania Llasera, que le han dejado unos corazones rojos.

La madre de Albert Rivera también se despidió de quien fuera su marido con una desgarradora carta: "Tal día como hoy, hace un año, te marchaste sin haber tenido la ocasión de despedirme de ti", escribió María Jesús, a quien amigos y familiares llaman cariñosamente Chus. "Había un millón de cosas que quería decirte, adiós no era una de ellas. Sólo me queda aceptar que nunca más vas a volver, pero voy a tenerte aquí, en un rinconcito de mi corazón toda la vida", ha lamentado la madre de Albert. Hace unos meses, su hijo le dedicó unas tiernas palabras en Instagram: "Aunque nos falta papá, siempre estaremos juntos, somos un gran equipo".

La muerte de Agustín Rivera

El padre del abogado murió hace un año en Málaga de forma repentina a los 71 años. La causa fue un problema del corazón. Cuando falleció, el ex líder de Ciudadanos estaba en Londres pasando unos días de vacaciones. Volvió inmediatamente y se vio desolado en el tanatorio, donde la familia recibió el apoyo de Malú a pesar de la ruptura de la cantante y el expolítico.

Movimientos empresariales

Hemos conocido también que Rivera recientemente ha dado un paso importante en sus movimientos empresariales, pues después de varios meses se ha desvinculado de la compañía Haciendo Malabares AIE, como adelanta El Confidencial Digital. Se vinculó a esta sociedad, dedicada en parte al mundo del espectáculo, a través de Aldaluri SL (acrónimo de Albert, sus hijas Daniela y Lucía y el apellido Rivera), pero ya no forma parte de ella.

Sus quehaceres actuales están en la consultora RV+, la que fundó tras su polémica salida del despacho de abogados Martínez-Echevarría. También dirige el Instituto Universitario de Liderazgo y un posgrado sobre la misma materia.