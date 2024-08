Rocío Carrasco dice que duerme con la conciencia tranquila y recuerda a sus padres: "La tormenta ya pasó, que estén tranquilos"

Más de tres años después del documental en el que acusó al padre de sus hijos de malos tratos, a Rocío Carrasco la hemos vuelto a ver en televisión, pero en TVE participando en Bake Off: Famosos al horno y en otros programas alejados de Telecinco, cadena en la que terminó siendo vetada por el nuevo Código Ético. Ahora, Rocío se encuentra en otro punto, cerca de celebrar una segunda boda con Fidel Albiac.

Así habla de su momento actual: "[A mis padres] les diría que la tormenta ya pasó. Que ya estoy bien. Que estén tranquilos", cuenta Rociito en una entrevista con El Mundo. Sobre lo que el documental significó para ella, dice: "Hacerlo fue terapéutico. Y se levantó la losa del pecho". Al mismo tiempo, explica: "Yo no lo hice por nadie más que por mí, porque necesitaba sacarlo. Pero si el hecho de contarlo mejoró algo la vida de alguien, aunque fuese en una ínfima porción, minúscula, me doy por satisfecha".

En cuanto a si duerme con la conciencia tranquila, asegura que sí, aunque nunca la ha tenido intranquila: "Ahora sí, gracias a Dios. Antes no podía y no por la conciencia, sino porque era incapaz de conciliar el sueño".

Sobre si cree en la justicia, explica: "Creo en la justicia, no en algunos juicios. Y sobre todo en la divina".

Hay que recordar que en verano del año pasado se archivó en los tribunales la querella que presentó contra el exguardia civil por un presunto delito de maltrato psicológico continuado. Rocío, por otro lado, fue condenada por no pagar la pensión a su hijo David, aunque ella presentó un recurso de apelación.

Su nueva boda con Fidel Albiac

Con Fidel Albiac se casó en 2016 por lo civil. Y ahora planean celebrar una segunda boda: "Me gustaría que fuera este año. Y no, aún no tengo el vestido, pero al menos tengo el marido, que es lo fundamental", dice al respecto.

En cuanto a sus proyectos actuales, sigue volcada en algunos que la entusiasman: "Estamos preparando una serie de ficción sobre mis padres, además de un documental sobre mi madre. Continuamos con el musical de mi madre, que empezará a girar por España: Almería, Alicante, Barcelona, Sevilla... Y estoy a tope con mi línea de cosmética", comenta.