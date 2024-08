Tremendo susto para Ortega Cano durante su homenaje en Cuenca: embestido por un novillo a los 70 años

Tremendo susto el que se vivió este domingo en la Plaza de Toros del Provencio, provincia de Cuenca. El viudo de Rocío Jurado saltó al ruedo para celebrar sus 50 años en el mundo del toreo y se enfrentó a un novillo que, en un arrebato de fuerza inesperado, golpeó al torero con los cuernos y lo levantó por los aires, dejándolo tendido en el suelo. Los testigos, con el corazón en un puño, susurraban: "Con la edad que tiene no debería seguir toreando. Esto ha sido un aviso".

Ortega Cano fue asistido rápidamente por el equipo de la plaza, que lo ayudaron a levantarse y limpiarse el traje. Las imágenes, emitidas este lunes por el programa de Sonsoles, muestran la tensión del momento y la gran preocupación de todos los presentes, pues no hay que olvidar que el diestro cumplió los 70 años el pasado mes de diciembre. Por fortuna, todo quedó en un susto y el ex de Ana María Aldón no sufrió más que unas pocas magulladuras.

Se trata del segundo incidente de Ortega Cano en lo que va de año, pues el pasado mes de mayo también vivió una situación tensa en Villanueva de la Fuente, donde reapareció tras siete años alejado de la arena. Terminó la faena y cortó dos orejas, de las que presumió junto a su hijo, José María, quien le acompañó en su vuelta al ruedo: "Me encuentro bien físicamente y soy una leyenda del toreo", dijo entonces.