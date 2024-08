Cristina enseña las 'Tárregas' sin filtros y sus fans enloquecen: "Te pertenezco"

Está siendo un verano muy ajetreado para la presentadora de La vida sin filtros pero ella, que es una mujer todoterreno, puede con todo. Trabajo, amigos, pareja... Tárrega dedica tiempo a cada faceta y persona de su vida sin olvidar la más importante de todas: ella misma. Este domingo, la presentadora disfrutó de una de sus noches favoritas del año, esa en la que podemos observar en el cielo la famosa Luna de Agosto, también conocida como la Superluna del Esturión. Los místicos aprovechan para llevar a cabo sus rituales energéticos y Cristina optó por bañarse en el mar semidesnuda y bajo su reflejo.

Un momento especial que ha compartido con sus seguidores en redes sociales con tres imágenes en las que aparece de espaldas sin la parte superior del bikini y con una braguita amarilla mientras camina hacia el mar. "Te espero cada año y te pertenezco. Luna de agosto", ha escrito junto a la fotografía. Una estampa que ha enloquecido a sus seguidores, más de 100.000, que han dejado decenas de comentarios: "Una foto preciosa", "¡Fotón! Bella Cris", "Divina"...

Solo unas horas antes, Cristina acudió a la boda de Antonio Rossi con Hugo Fuertes, un fiestón al que acudieron las caras más conocidas de Mediaset. Ella, íntima amiga del periodista, le deseó lo mejor: "Gracias por esta demostración de amor y dejar que compartamos con vosotros un día tan bello e íntimo. Os merecéis una larga vida juntos. Que viva el amor".

Ella, desde luego, de amor sabe bastante, pues lleva más de 25 años casada con el exfutbolista Mami Quevedo, con el que tiene un hijo, Marco, de 20. Precisamente en la boda de su amigo Rossi desveló el secreto de su matrimonio: "Educación y respeto. Y eso es lo que me han inculcado mis padres. Entonces, evidentemente, como todos vosotros... tendréis parejas, un día mejores, otro peores... La verdad es que yo soy una afortunada. Es que yo tengo un hombre que no me lo merezco".