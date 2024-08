Antonio Rossi y Hugo Fuertes desvelan si quieren ser padres: "Lo tenemos claros los dos"

Antonio Rossi (44) y Hugo Fuertes (26) vivieron este viernes una boda de ensueño. Bajo la atenta mirada de cientos de invitados, entre los que se encontraban celebrities como Bibiana Fernández, Toñi Moreno o Sonia Ferrer, el periodista y el modelo se dieron el esperado 'sí, quiero' en la finca 'La Casa de Mónico', en Madrid. Cuando llegaron al banquete, los novios gritaron a los cuatro vientos su amor y desvelaron si, tras pasar por el altar, quieren convertirse en padres.

"No, no, no, no tengo sentimiento de paternidad y él lo sabe. Tengo 45 años y vivo muy bien, ¿para qué me voy a meter yo ahora en eso con lo bien que vivo, con lo bien que estoy?", manifestó Rossi cuando los medios le preguntaron si quería ampliar la familia. Por su parte, Hugo compartió el mismo discurso que su chico: "Tenemos mucha libertad y un niño nos quitaría la libertad", señaló.

Más allá de aclarar si tienen ganas de convertirse en padres, Antonio recalcó lo enamorado que está de Hugo. "Nuestro amor ha sido muy fácil, ha ido de corrido, poco a poco y la verdad es que me cambió la vida cuando le conocí, no sabía cómo iba a salir esto, si iba a salir bien, mal, mejor o peor, pero lo que tenía claro es que quería estar contigo el resto de mi vida", manifestó.

Asimismo, Hugo, que también se deshizo en halagos hacia su marido, explicó que la preparación de la boda ha sido un auténtico trajín. "Antonio es muy embaucador, te lleva a su terreno, te vuelve la vida del revés, es un manojo de nervios. Antonio me ha puesto la vida patas arriba, yo a veces pienso qué sería de mí de no haberle encontrado a él", sentenció.