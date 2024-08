Polémica por la ausencia de Terelu Campos en el funeral de Carlos Ferrando: "Podrías haber ayudado en vida"

La repentina muerte de Carlos Ferrando, el pasado miércoles a los 76 años y por un paro cardiaco, como han confirmado sus amigos, dejó desolado al mundo del corazón. Numerosos amigos como Bibiana Fernández, Rosa Valenti y Charo Reina se desplazaron este jueves hasta el tanatorio de San Isidro en Madrid. También el periodista Sergio Alis, que se mostró muy crítico con Terelu Campos, ausencia destacada: "Si estas en Málaga te coges un AVE y te presentas aquí porque tienes dinero. Y si tienes problemas económicos, pues déjate de contratar un chófer y coge un taxi como hace tu hija", dijo.

Hay que recordar que tras la muerte de Ferrando, la hija de María Teresa Campos escribió una carta en sus redes sociales, donde señaló muy tocada: "Hace pocos minutos me he enterado del fallecimiento del periodista Carlos Ferrando. Me quedo en shock porque ha sido algo inesperado. Tuve la oportunidad de trabajar con Ferrando en muchos programas que dirigía y presentaba mi madre, como en ¡Qué tiempo tan feliz! Sin duda, la prensa del corazón de este país no hubiera sido lo mismo sin ti, querido Carlos".

A este mensaje de Terelu, se sumó después la respuesta del periodista y director de televisión Saúl Ortiz, que muy indignado, le comentó: "En fin, Terelu, le podrías haber querido y ayudado en vida. Prefiero callarme".

?Terelu Campos le dedica estas palabras a Carlos Ferrando tras su inesperada muerte...a lo que Saúl Ortiz le responde: "En fin, Terelu, le podrías haber querido y ayudado en vida. Prefiero callarme" ? pic.twitter.com/L9ABa6NgpZ — Seram1 (@Seram110) August 14, 2024

Polémica en el tanatorio

Sergio Alis, en el tanatorio, removió la polémica. Sobre su ausencia en el tanatorio, añadió: "Es que yo sinceramente esas cosas no las puedo entender. No las entiendo y estando en Madrid, porque sé que está en Madrid... Todo el mundo sabe que está en Madrid".

"Aquí los periodistas, a quien respetamos realmente era a Teresa Campos, punto y pelota", señaló Alis, tachando a las hermanas Campos de "petardas e impresentables".

Indignado, sentenció: "Yo no me creo nada, absolutamente nada de lo que les pasa a la familia Campos. Para mí el apellido a ella le costó un huevo subirlo y mantenerlo y se lo están cargando por todos los lados".