Este miércoles amanecíamos con la triste noticia del fallecimiento de Carlos Ferrando, uno de los pioneros en la crónica social de nuestro país. La actriz Alejandra Grepi, buena amiga del periodista, fue la que acudió al domicilio, por ser la única que se encontraba en Madrid. Cuando ella llegó, el periodista todavía tenía pulso. Sin embargo, no se pudo hacer nada por él. La intérprete ha aclarado en TardeAR algunos detalles en torno al fallecimiento de su amigo.

"Carlos falleció ayer a las 12.30 horas". Ha sido lo primero que la artista, todavía "sobrepasada" por los acontecimientos, ha querido aclarar. Tras el duro golpe, el entorno cercano del comunicador prefirió guardar silencio, lo cual tiene una explicación. "Lo hemos hecho así porque así nos lo han pedido las circunstancias. Tuvimos que esperar a la resolución de un juez", ha señalado.

"Primero está la familia y después los amigos. Como no han encontrado ningún familiar, menos un hermano con el que no tenía relación, no nos hemos podido hacer cargo del cuerpo hasta ahora", ha añadido Grepi.

"En el bar no lo veían desde el sábado"

El periodista se recuperaba de una operación por culpa de una hernia. La intervención salió bien, aunque tuvieron que hacer una segunda operación, que también fue bien. Por eso, el fallecimiento ha sido una terrible sorpresa para sus íntimos. "Yo cada dos días quedaba con él. El viernes comimos juntos y nos lo pasamos muy bien, de risas. El domingo le llamé y no me cogió el teléfono, pero no le di importancia porque él se olvidaba o no escuchaba el móvil", ha explicado la entrevistada.

La actriz ha subrayado que ya fue el lunes cuando se preocupó porque seguía sin tener noticias de él: "Cuando le llamé insistentemente y no me lo cogía, me preocupé muchísimo. A las 9.00 horas cogí el coche y me fui a su casa". Al llegar a la vivienda, comprobó que la puerta estaba cerrada por dentro y, como no recibió respuesta, fue a buscarlo a los bares frecuentaba para desayunar. Allí le informaron que no lo habían visto desde el fin de semana: "Lo que me alarmó es que me dijeron que desde el sábado no lo habían visto y llamé al 112".

"Tenía menos apetito"

Cabe decir que, tal y como ha contado su amiga, el ánimo del crítico de cine había mermado en el último año: "Es verdad es que tenía menos apetito, solo quería comer chuches, las cosas que le gustaban". "Él me comentaba que le aburría su vida de ahora. No le apetecía viajar ni nada. Me dijo que no le importaba irse, lo que no quería era fastidiarnos a nosotros", ha afirmado.

El velatorio de Carlos Ferrando se celebrará el próximo jueves 15 de agosto en el Tanatorio de San Isidro en Madrid, desde las 14.00 hasta las 20.00 horas.

Tras pasar el cuerpo sin vida del periodista por el Anatómico Forense, donde se le ha practicado la autopsia, sus familiares valoran qué informarán a los medios y que información, en cambio, se guardarán para la intimidad. Por el momento, las causas de la muerte se desconocen. Carlos tenía un hermano y una sobrina, pero no mantenía trato con ellos.

Carlos Ferrando llevaba "toda la vida" narrando con su peculiar retranca las peripecias de los famosos. Sus intervenciones en espacios como Crónicas Marcianas o Sálvame, entre otros programas, le hicieron muy famoso, aunque pasó por todas las televisiones y muchas revistas y periódicos. La triste noticia ha pillado por sorpresa a algunos buenos amigos y compañeros de profesión, como César Heinrich o la periodista de Lecturas Karmele Izaguirre.