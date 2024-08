Adiós a Carlos Ferrando: Bibiana Fernández, Rosa Valenti, Charo Reina y otros amigos le despiden en Madrid

Carlos Ferrando falleció el pasado martes a la edad 76 años de edad, tal y como anunció su amiga, Alejandra Grepi, quien lo encontró en su casa con deshidratación severa y con apenas "un hilito de vida", tal y como ella misma explicó. Su entorno no esperaba tener que despedirlo tan temprano, pues recientemente había sido intervenido por una hernia, pero se encontraba bien. Sus familiares y amigos le han dado su último adiós este jueves en la capital española.

El velatorio del también crítico de cine se ha celebrado este jueves en el Tanatorio de San Isidro en Madrid. Desde las 14.00 horas, numerosas celebridades del mundo del entretenimiento y la televisión han acudido a arropar a sus seres queridos. Entre los presentes estaba la actriz Belinda Washington. "Él ya había estado haciendo sus crónicas y todos los domingos tenía su sección. Tenía mucha audiencia con su forma de contar las cosas desde la acidez, su humor inteligente… No tenía pelos en la lengua pero callaba mucho y sabía grandes secretos que jamás contó", ha lamentado a los micrófonos de Socialité Club.

"Era un disfrutón de la vida, un ser muy libre, de no atarse, no casarse. Era auténtico, muy sabio dando consejos con su eterno puro, esa risa jocosa y cómo hacia reír y sus comentarios", ha señalado, añadiendo que "ha sido un shock para todos, siempre se habla bien de los que se van pero él seguro que tenia enemigos". "Es lógico cuando te dedicas a hablar de los demás, pero tenía una forma de hacerlo muy peculiar y estamos que no nos lo creemos", ha zanjado.

Entre las personas han acudido a despedirle también estaba la intérprete Rosa Valenti. Muy emocionada, ha hablado de cuándo fue la última vez que le vio: "Fue en un programa de televisión en el que justamente hablábamos de todos los que ya se habían ido de nuestra profesión, como por ejemplo María Teresa Campos. El legado que nos deja es el de la honestidad, hay personas que le echarán mucho de menos porque han estado últimamente junto a él, pero yo también porque he estado toda la vida junto a él, desde que tenía 22 años, era un periodista muy cercano a todos los artistas".

"Me enteré de su muerte porque me llamó un amigo mío contándome que había fallecido, no daba crédito porque hacía 15 días había estado tomando algo con él, no podía dejar de venir a despedirme de él, se ha ido llevándose con él muchos secretos", ha sentenciado. Charo Reina, Cesar Henrich y Bibiana Fernandez también han lamentado en el tanatorio la pérdida del comunicador.