Sabemos cuándo será el próximo encuentro entre Álvaro Escassi y Valeri

Finalmente y después de todo lo que se ha dicho y escrito de Valeri, la amante transexual del jinete Álvaro Escassi Muñoz (realmente este es el orden de sus apellidos) ya ha encontrado la denuncia que interpuso el jinete sevillano contra ella y en la que figura como un delito de amenazas y no de extorsión o chantaje, como se había comentado reiteradamente.

Escassi Muñoz presentó esa denuncia en Madrid, alegando que después del encuentro que mantuvieron en su domicilio de Madrid, Valerie le había llamado amenazándole con pedirle una cantidad de dinero a cambio de no contar su encuentro sexual en las televisiones. Según esa denuncia, la colombiana le pidió un dinero para ayudar a su padre enfermo que se encontraba en Colombia. No hay pruebas documentales en las que basarse, salvo esas llamadas entre ambos.

Para Valeri conocer por fin el contenido de esta denuncia demuestra que todo lo que se había ido comentando era solo lo que Escassi Muñoz había querido decir y que no corresponde a lo que considera es una denuncia de amenazas. Niega la mayor y espera paciente su momento para explicarse y poder narrar desde cuándo mantenían contacto y cómo fue ese encuentro íntimo entre ambos. Para ello tendrá que esperar al próximo día 23 de octubre, que es cuando le han notificado que prestará declaración, al igual que tendrá que hacer Álvaro Escassi ante el juez con el fin de ver si esta denuncia tiene más recorrido. El mismo día, cada uno dará su versión de los hechos y, aunque serán escuchados por las mismas voces, pueden evitar ese encuentro si Valerie realiza la declaración de manera telemática. Por el contrario, podría verse con el jinete si decide acudir al juzgado de Madrid.

En un primer momento, Valeri contrató los servicios de una conocida representante. Sin embargo, en la actualidad ha cambiado de servicios y le lleva sus asuntos otro representante que tiene una larguísima lista de personajes famosos de diversa índole. También una reputada abogada se encarga de este asunto legal y ahora estudian si finalmente deciden también tomar medidas contra quienes hayan acusado a Valeri de actuar al margen de la ley. Pero una cosa sí tiene clara. El día que hable ante los medios será solo para referirse a cómo ha sido su relación con Escassi y para nada, se referirá a la relaciones que haya podido tener con otros personajes conocidos que hayan recurrido a sus servicios. En eso tiene las ideas muy claras. No piensa traicionar a nadie, ya que su fin es defender su nombre una vez el jinete lo acusó de lo que considera una sarta de falsedades.

Lo más curioso es que Valerie ha encontrado un apoyo en la ex de Álvaro, la sevillana María José Suárez, que fue quien convenció a su ex pareja para que abonara la deuda pendiente que tenía con Valerie con el fin de evitar un escándalo que ha salpicado todas las tertulias del corazón. Mientras Álvaro pasa estos días en Cartagena de Indias (Colombia) precisamente la tierra natal de Valerie, María José disfruta con su hijo y sus íntimos, amigos de un mes de agosto, muy diferente al que tenía planeado y sin ninguna gana de saber o tener noticias de quien ha sido su pareja durante los últimos tres años. La traición y las mentiras han sido demasiado fuertes como para olvidar tan pronto. Suarez prefiere mantenerse ya al margen de todo este lío mientras Valerie y su nuevo representante siguen en conversaciones con varias productoras de televisión para poder contar su verdad ahora que se ha visto que esa denuncia no era tal y como sabía contado. O ahora o después de su cita del 23 de octubre, pero todo indica que este otoño Álvaro tendrá que ver como su amante secreta, saca a la luz la otra versión de los hechos. Continuará.