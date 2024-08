El desgarrador mensaje de Sara Carbonero en pleno viaje solidario: "Qué injusto todo, qué rabia"

Tras volver de sus vacaciones por Almería con Isabel Jiménez y otras amigas, Sara Carbonero puso rumbo a Panamá como parte de un viaje solidario con UNICEF, de la que es embajadora. Entre los mensajes que está compartiendo desde ahí, la ex de Iker Casillas ha publicado un post donde narra cómo está siendo su experiencia en el voluntariado.

"Esto te lo pueden contar, pero no te haces una idea real hasta que lo vives. Cientos de familias atraviesan la selva del Darién con toda una vida a sus espaldas, buscando un futuro mejor", comenzó explicando la presentadora este miércoles en su perfil de Instagram, donde reúne 3,5 millones de seguidores.

Asimismo, la periodista detalló qué recursos proporciona UNICEF a las familias más necesitadas. "A las madres y sus bebés, quienes más sufren, UNICEF los recibe en los centros de salud materno infantil. Y para todos los niños, apoyo psicosocial para que puedan reponerse a los fuertes traumas que se producen durante la huida. Todo esto es gracias a las generosas aportaciones de personas como tú, tan necesarias para que estos programas sigan adelante", señaló.

La creadora de Slowlove, acostumbrada a compartir sus reflexiones en redes, desveló cómo se está sintiendo en este viaje solidario. "No puedo describir (porque no hay mucho tiempo ahora, ni muchas fuerzas ), las decenas de historias personales que me dejaron el corazón helado. Las miradas que se te clavan pidiendo ayuda. Las sonrisas de oreja a oreja de los más pequeños al hablarles de mis niños. Qué injusto todo. Qué rabia", sentenció.

Carbonero también ha llorado la pérdida de un ser querido para ella vía Instagram. "Escribo esta frase porque te encantaba. Nunca, nunca te vamos a olvidar. Va a ser muy difícil vivir sin ti. ¡Qué puto dolor! Qué injusto", escribió la madre de Martín y Lucas.

El verano de Sara Carbonero

Muy activa en redes sociales, en los últimos días también ha publicado en stories imágenes de sus vacaciones por Almería con amigas como Isabel Jiménez (la anfitriona), Vanesa Martín o Raquel Perera, la ex de Alejandro Sanz. Tal y como hemos contado en exclusiva, durante las vacaciones de Sara, inmortalizadas también en Hola, pasaron otras cosas que no se habían contado. La ex de Casillas, nos cuentan, se percató de que un avispado paparazzi las había fotografiado desde un establecimiento que estaba cerrado. Hubo algún altercado y hasta intervinieron policías.