Claudia Bavel, la modelo de Only Fans con la que Iker Casillas tuvo una "cita clandestina" en Girona

Tiene 219.000 seguidores en Instagram y, entre todos ellos, se encuentra el exguardameta del Real Madrid, a pesar de que ella sigue a un total de cero personas en la red social del postureo. Iker Casillas, asegura Javier de Hoyos, ha sido visto en Girona con la modelo Claudia Bavel, que además comparte contenido en Only Fans (la famosa red social de contenidos para adultos).

El periodista de Ni que fuéramos Shhh y ex director de Socialité asegura que los dos tuvieron una "cita clandestina" en un restaurante situado entre Blanes y Lloret del Mar, llamado Carbó Negre. El encuentro, presuntamente, se dio el 25 de mayo, coincidiendo además con un campeonato que sus hijos, Martín y Lucas, estaban jugando en Lloret del Mar.

"Por lo que me cuentan había complicidad entre ambos, pero debía ser la primera vez que se veían en persona", escribe de Hoyos en El Periódico, que además dice que todo empezó a raíz de unos likes del ex de Sara Carbonero a la modelo e influencer en Instagram. Y ha sentenciado: "A medida que iba avanzando la noche iban aumentando las risas, las carantoñas y el calor, cada vez había menos distancia entre ellos, hasta que por fin, se produjo la magia… Comenzaron a besarse en mitad del restaurante (aunque ellos se debían pensar que no les veía nadie). Dos horas tardaron en cenar".

En verano del año pasado, el paparazzi Jordi Martín (conocido por sus batallas con Gerard Piqué en los tribunales) relacionó a la modelo con el cantante Ozuna, casado con Taina Marie Meléndez. "Una relación que llevaría ocho meses a escondidas", aseguró entonces. "Él me dijo que estaba separado y en un sitio que coincidimos lo vi besando a su pareja y me decía que era una trabajadora de él, que era la madre de sus hijos y ya", le contó ella al paparazzi. También tuvo un romance con un conocido futbolista senegalés, Keita Balde, que juega en el F. C. Spartak de Moscú de la Liga Premier de Rusia.