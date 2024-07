El gran susto de Anna Ferrer con una garrapata: el último drama de la hija de Paz Padilla

Anna Ferrer Padilla se pasó este martes por sus historias de Instagram para relatar el susto que se llevó al descubrir que lo que aparentemente identificó como un lunar nuevo en su frente era, en realidad, de una garrapata. Los hechos ocurrieron el pasado lunes y, por suerte, todo ha quedado en una simple anécdota, teniendo en cuenta que la picadura de este insecto puede tener efectos preocupantes.

La hija de Paz Padilla explicó que apenas había dormido la noche anterior porque, tras ver una especie de lunar en la raíz del cabello, se puso a investigar. Sin embargo, tuvieron que pasar unas horas para conocer la verdad: tenía un bicho agarrado a la piel.

"No se lo quise contar a nadie porque estaba muy rayada", explicó la joven empresaria, que dice ser hipocondríaca. Más tarde buscó en Google "lunar negro en la cabeza" para ver qué podía ser y varios resultados la alteraban de que se lo revisara. "No era fijo, se podía tocar, como una ampolla", explicó.

Al día siguiente, poco antes de grabar las historias, se despertó y vio que no lo tenía. "Empiezo a sacar los cojines para ver si era una costra y se me ha caído... ¿Y sabéis que era? Una puta garrapata", exclamó.

"He tenido una garrapata en la frente todo el día", destacó, completamente asqueada. "¡Levanto la almohada y me encuentro ahí la garrapata!", añadió y mostró que estaba viva aún. "Desde luego, me he alegrado, pero qué asco, ¿no?", zanjó.