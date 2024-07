Rocío Carrasco desvela qué es lo único de lo que se arrepiente de su documental: "No hice nada por nadie"

Veinte años de silencio se rompieron con un documental de 13 capítulos y una sucesión de confesiones que coparon los titulares de la crónica social. En 2021, Rocío Carrasco protagonizó uno de los documentales más polémicos que se recuerdan en la historia de nuestra televisión, Rocío, contar la verdad para seguir viva. Aquello supuso su regreso a la vida pública, lo que marcó un antes y un después para ella. Todavía habla, de hecho, del impacto que tuvo en su día a día.

Así se comprueba en la última entrega de La casa de la vecina, el podcast que Nagore Robles presenta en Podimo. "Cuando una vida es intensa y larga, de una manera o de otra creo que siempre nos va a tocar renacer varias veces. A lo mejor no con tanta intensidad ni por unos motivos tan... pero siempre tenemos que ir haciéndolo", contó la entrevistada, pues cabe recordar que en la docuserie habló de sus intentos de suicidio a raíz de su matrimonio con Antonio David Flores, a quien acusa de haber ejercido, presuntamente, violencia de género y vicaria sobre ella.

La hija de La más grande explicó que existía "una imagen irreal" de su persona, y que de alguna forma necesitaba romper con ello: "Se vio lo que era y habrá gente que habrá cambiado de opinión y habrá quien siga por sus santos bemoles creyendo lo mismo, porque le compense o porque no le haya cambiado".

La madre de Rocío y David Flores insiste en que ofrecer aquella extensa entrevista la ayudó a sentirse mejor, ya que el documental fue una decisión que tomó por ella misma, sin sed de venganza, como algunos piensan: "Me compensó hacerlo en general. Yo no hice nada por nadie. Se me puede tildar de egoísta, pero lo hice por mí porque yo lo necesitaba. Y si lo que he hecho ha servido para algo, pues me doy por satisfecha".

"Ese renacer fue porque yo lo necesitaba", reconoció, afirmando que no se arrepiente "de nada". Eso sí, solo hay algo de lo que se arrepiente, y es haber estado tanto tiempo callada. Ahora no volvería a cometer el mismo error. "Lo más importante es irse uno a la cama sabiendo que nos has hecho daño a nadie. Me puedo arrepentir de no haberlo hecho antes".