Rafael Amargo, tres meses después de salir de prisión: "La vuelta a la vida está siendo dura, lloro mucho"

Han pasado algo más de dos meses desde que el juez lo absolviera del supuesto delito de tráficos de drogas del que le acusó la Fiscalía de Madrid y por el que estuvo cinco meses en la prisión de Soto del Real, y poco a poco la vida de Rafael Amargo vuelve a la normalidad. Este lunes 22 de julio acudía con su pareja, Luciana, al estreno de la película Cuerpo Escombro, donde decía: "Estamos encantados de hacer una salida normal, como hacen las personas, ir al cine, qué divertido, qué bien, qué alegría". Sin embargo, aunque atrás ha quedado ya su pesadilla, el bailaor reconoce que no está siendo nada fácil dejar atrás todo lo que ha vivido.

"La vuelta a la vida está siendo dura. Yo soy una persona que lloro mucho, me cuesta mucho porque yo toda la vida he vivido de mi trabajo, he sido ambicioso en el buen sentido y lo he pasado muy mal", contaba en el photocall a los medios, donde, afectado, decía: "Estoy aceptando y entendiendo todo, pero me está costando, a mi cabeza le cuesta asimilarlo porque hace solo tres meses que salí de la cárcel y hay veces que ni me lo creo. Me lo preguntáis y ahora me vienen muchas cosas a la mente, porque después de haber salido de un juicio totalmente absuelto pienso que qué ingrato y qué infortunio el haber tenido que estar sufriendo una cosa que no me pertenecía a mí. Porque hasta que no hay un juicio no te dejan expresarte y mientras tanto estás expuesto a un juicio paralelo y lo que las personas van contando y diciendo. ¿Y ahora qué pasa?", comentaba con rabia.

"El tiempo no te lo devuelven, pero sobre todo el estigma social y el honor. Y todo el trabajo, los sponsors y las marcas que han sido castradas y se nos han caído. Pero como ahora se ha hecho justicia también estamos viendo que mi teléfono suena mucho. Ahora me llaman mucho más y con mucha solidaridad, entendiendo las cosas", comentó aliviado, aunque se quejó: "Pero, coño, nadie confió en mí cuando yo decía que yo llevaba la razón, han tenido que esperar a que lo diga un juez. Pero nos tenemos que quedar ya con lo positivo porque mirar para atrás no sirve para nada", dijo Rafael, que estas vacaciones viajará a Torremolinos a pasar unos días con sus padres y otros a Marbella, donde tiene un proyecto laboral.

En su encuentro con los medios, Amargo habló también acerca de su amistad con Nacho Cano, al que defendió a muerte tras ser denunciado: "El otro día estuve hablando con Nacho, me llamó, él está bien y ahora le queda su juicio por ver. Yo lo quiero mucho, creo que lo que han hecho con él es una injusticia grande y yo le voy a apoyar siempre porque, de verdad, con la de gente que hay por ahí haciendo cosas mal hechas, él es un tío que está dando de comer y está dando trabajo, está levantando arriba un país en el mundo del entretenimiento. ¿Hay que meterse con esas personas? Lo que pasa es que esas personas, o yo en este caso, somos cortina de humo para muchas cosas. Pero quien lo ha hecho mal, que lo pague si no tiene un pasaporte diplomático. Yo lo voy a apoyar siempre", dijo Rafael, que bromeó sobre sus planes de futuro diciendo: "¿Que qué voy a hacer ahora? Tener un hijo".