Neymar da la bienvenida a su tercera hija, fruto de una infidelidad a Bruna Biancardi

Neymar (33) ha presentado a Helena, su tercera hija. La recién nacida llegó al mundo el pasado 3 de julio en el hospital de Sao Paulo (Brasil), tal y como el futbolista brasileño ha indicado en redes.

El exjugador del Fútbol Club Barcelona visitó a la pequeña junto a su primogénito Davi Lucca, fruto de su relación con Carolina Dantas, su novia de la adolescencia. En las imágenes, que el propio deportista ha publicado, aparecen Neymar y Davi mirando a través de un cristal a la pequeña mientras duerme. En otra de las fotos, es un orgulloso hermano mayor quién sostiene a la niña en brazos.

La pequeña es fruto de una relación que el delantero tuvo con la modelo Amanda Kimberly. Este 'affaire' se produjo mientras Neymar estaba saliendo con Bruna Biancardi, la madre de su segunda hija.

Hace justo un año, el deportista confirmó a través de un comunicado que había sido infiel a Bruna. "Justificar lo injustificable… Todo esto ha afectado a una de las personas más especiales de mi vida. La mujer con la que soñaba estar a mi lado, la madre de mi hijo. Golpeó su intimidad en un momento tan especial, la maternidad", comenzó explicando el brasileño.

Asimismo, en su escrito, Neymar pidió disculpas a la madre de su segundo hijo por sus errores y por la exposición innecesaria. "Bru, ya te he pedido perdón por mis errores, por la exposición innecesaria, pero me siento obligado a reafirmarlo públicamente. Si un asunto privado se ha hecho público, la disculpa tiene que ser pública. No puedo imaginarme estar sin ti. No sé si funcionaremos, pero hoy tú eres la certeza de que quiero intentarlo", zanjó.

A pesar de las disculpas del futbolista, Bruna confirmó su ruptura con Neymar el pasado mes de diciembre, tan solo un mes después de tener una hija en común. "Informo que no tengo ninguna relación con nadie", desveló la modelo en su perfil de Instagram.