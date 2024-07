El Maestro Joao, destrozado, llora la muerte de su madre Benita: su carta de despedida

El Maestro Joao está pasando por uno de los momentos más duros de su vida. El vidente ha anunciado este domingo la muerte de su madre Benita, a los 94 años, con una emotiva carta de despedida a través de sus redes sociales: "Adiós mamá. Te fuiste tranquila, discreta, en paz, como viviste toda tu vida".

El televisivo, que estaba pasando unos días de desconexión en un crucero, ha tenido que regresar rápidamente para darle el último adiós a su progenitora, su mayor apoyo y la protagonista de algunas de las 'locuras' del vidente en su paso por los diferentes programas de televisión.

Acostumbrado ha compartir su día a día en las redes sociales, el vidente ha confesado que jamás pensó que las últimas palabras de Benita iban a ser las que le pedían que volviese a casa: "El último vídeo que me mandaste decías: 'Vuelve pronto, por favor'. Lo he escuchado mil veces, pero no sabía que serían las últimas palabras que te escucharía decir. Ahora ya estarás siempre junto a mí", ha añadido.

Sin embargo, también ha desvelado que le daba un poco de "pudor" compartir esta triste noticia. Aun así, lo ha hecho por el cariño que sus seguidores siempre han mostrado a su madre: "Sé que muchísima gente la queríais y me parece que por respeto a todas esas personas debía contarlo y porque sé que ella también quería despedirse de todas las personas que la quieren y me quieren".

"Cerró los ojos y no los abrirá más, pero yo sigo viendo su mirada, sus ojitos valientes y bondadosos. Mamá, ya eres ETERNA", ha finalizado en su emotiva carta de despedida. Claro que, los mensajes de apoyo entre su comunidad de seguidores no han tardado en llegar: "Lo siento muchísimo. Sé lo importante que era tu madre para ti y como lo estarás pasando ahora mismo. Aquí me tienes para lo que necesites", le ha dedicado el que fuera su novio durante unos años, Pol Badía.

Bárbara Rey también ha querido mostrarle su apoyo al vidente en este momento tan complicado: "Querido amigo, lo siento mucho, sé cómo querías a tu madre y lo estarás pasando muy mal, pero también sé que tú como yo, creemos en algo maravilloso que existe después de dejar este mundo. Ellos nos esperará para recibirnos con los brazos abiertos, ahí no hay dolor ni sufrimiento solo amor y paz, es el lugar donde está ahora tu madre y mis padres. Tienen que vernos felices aquí en la tierra, para que no sufran por nosotros y disfruten con nuestra felicidad. Te quiero amigo".

Esta triste noticia llega justo después de que el Maestro Joao decidiera hace escasas semanas dar un paso muy importante en su vida personal. A sus 60 años anunció, durante su paso por Baila como puedas, su decisión de transicionar a una mujer, género con el que se identifica desde la niñez. Micrófono en mano, Joao explicó que, a partir de ahora, se llamará como su progenitora, a la que mencionó durante su emocionado discurso. "Me llamaré Benita, como mi madre", dijo, y añadió: "He decidido hacer la transición y ser verdaderamente quien yo soy, que fue lo que parió mi madre y está orgullosa porque ella sabe lo que llevaba dentro".