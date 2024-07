El calvario de Fayna Bethencourt ya ha terminado. La detención de Carlos 'El Yoyas' en l'Anoia (Barcelona) después de permanecer durante 19 meses en paradero desconocido y tras ser condenado a cinco años y medio de cárcel, ha hecho que Fayna respire tranquila. Con el ex concursante de Gran Hermano entre rejas, la que fuese su novia durante más de 16 años se ha sentado en De Viernes para sincerarse sobre el terrible episodio que vivió como víctima de violencia de género.

Sin embargo, en su visita al programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona, la también ex concursante del formato de Telecinco, ha afirmado que no las tiene 'todas consigo' y teme a que otra persona sea víctima de los ataques de 'El Yoyas': "Hay quien le sigue dando voz. "Para reinsertar a alguien, esa persona tiene que reconocer que ha hecho algo malo. Él va a morir matando".

Su historia de amor con el detenido fue seguida por más de 7,7 millones de espectadores. Durante los inicios de su relación en la casa de Guadalix, él ya mostró una predilección y tendencia a la agresividad verbal y física que, finalmente, acabó ejerciendo sobre ella. Madre de dos hijos, fruto de su relación el su agresor, Fayna ponía voz este viernes al calvario que también han sufrido ellos (sus hijos) con audios vejatorios por parte de Navarro.

Temblando, Bethencourth, ponía en directo los audios de 'El Yoyas': "Si yo he cogido a tu hija por el cuello, es porque se lo ha merecido la asquerosa… ¡y poco la he cogido! Es mala como tú, y mentirosa, ¡que sois de una calaña mala!", se escuchaba decir a Navarro en un mensaje a su suegra en el que admitía agredir a su hija.

El formato para el que colabora Terelu Campos estaba siendo testigo de los malos tratos que 'El Yoyas' ejercía también sobre sus hijos: "Más te vale que no vea al gordito. Te lo digo en serio. A tu madre no quiero verla tampoco. No quiero verle la puta cara a la asquerosa de tu madre. El puto gordo del motero (refiriéndose al nuevo novio de Fayna) lo reviento. Lo mato con mis manos. ¿Tu madre no me conoce a mí? ¿Tu madre no me ha visto a mí sacar a pasear el palo o qué?".

Así, Fayna ponía sobre la mesa los terribles episodios de los que ha sido víctima: "Hay que dejarlo claro porque no es su palabra contra la mía, la ley le ha condenado y no es gratuito, han sido necesarias muchas pruebas. Entonces cualquier cosa que pueda decir para atacar a mi persona es mentira, cualquier acusación que diga es mentira. No lo dice Fayna, lo dice la ley".

Aún así, la ex concursante reconoce haber sido "una persona muy afortunada" por estar "viva, respirando y hablando". Por eso, de cara al futuro tiene claro que quiere dedicarse a la interpretación para librar una lucha a favor de la violencia de género para evitar que su calvario lo repitan otras mujeres: "El hecho de que hayan solucionado mi caso me hace más consciente aún de que el suyo no se ha solucionado. No puede ser que hay gente condenada que esté libre. Déjame coger un poquito de fuerzas y voy a hacer todo lo posible legalmente para cambiar eso", ha sentenciado.