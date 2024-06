"Soy difícil de vender": el motivo por el que Shannen Doherty se cierra al amor en plena lucha contra el cáncer

La mítica protagonista de Sensación de Vivir sigue luchando contra el cáncer de mama que le detectaron hace cinco años y que, en 2020, evolucionó al máximo nivel de gravedad, expandiéndose hacia el cerebro. Sin embargo, Shannen Doherty nunca ha tenido reparos en hablar de su enfermedad. De hecho, hace unos meses lanzó un podcast, Let's Be Clear, donde se sincera con sus invitados, que suelen ser personas cercanas a ella, sobre cómo afronta esta etapa de su vida.

También confesaba hace unos días en el podcast de Kelly Ripa, Let's Talk Off Camera, su mayor temor: no encontrar a su media naranja debido al estado de su enfermedad. Más aún, arrojaba luz sobre cómo de complicado es tener una cita con la presente situación que está viviendo y tras el complicado divorcio, aún en curso, con su exmarido Kurt Iswarienko, su tercer matrimonio, al descubrir que le era infiel en abril de 2023. Divorcio que, además, coincidió con su primera operación y que se desató el pasado año en plena polémica tras la solicitud de dinero de la actriz de Embrujadas a Kurt para afrontar su tratamiento.

"Creo que es difícil para alguien como yo, en mi opinión personal, porque es difícil salir con alguien cuando sabes que podría tener una fecha de caducidad", confesaba. La actriz también reflexionaba sobre sus relaciones pasadas, incluyendo su matrimonio con Rick Salomon y su relación con Rob Weiss. Así, explicaba que es una mujer "difícil de vender" y que la mayoría de los vínculos amorosos que desarrolla son más de amistad que de cualquier otra cosa: "No creo que los hombres manejen bien la muerte y la enfermedad. La mayoría de los hombres -no quiero generalizar y decir 'todos' los hombres-, no manejan nada de eso tan bien como las mujeres", añadía.

Lo cierto es que Doherty aún no ha encontrado pareja y, aunque sea uno de sus mayores temores, parece no importarle en exceso, pues confesó tener a Chris Cortazzo, su agente de toda la vida y con quien finge ser un matrimonio a través de las redes sociales: "Tengo un mejor amigo, un mejor amigo con quien bromeamos diciendo que estamos casados", confesaba la estrella de Hollywood.

A sus 53 años, Doherty afronta con la mayor naturalidad posible su diagnóstico. Más aún, comparte cada detalle de su lucha contra el cáncer e, incluso, ha llegado a revelar cómo planea ayudar a su madre después de su fallecimiento. Algo que considera su mayor prioridad en este momento porque no quiere que su madre termine con "cuatro unidades de almacenamiento llenas de muebles".