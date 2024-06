Albano destripa los nuevos rumores sobre su hija Ylenia y alaba a Giorgia Meloni: "Me fascina esta mujer"

Cada cierto tiempo Albano tiene que "revivir" la tragedia que sufrió en la Navidad de 1994, cuando desapareció su hija Ylenia, fruto de su matrimonio con Romina Power. Fue declarada fallecida en el año 2013. Durante esos nueve años, el cantante y su gente hicieron lo imposible por recuperar a su niña y poder poner un final feliz a una tragedia que siempre fue oscura y amarga.

No lo consiguieron y sufrieron las consecuencias de un dolor insoportable que acabó hasta con el matrimonio de uno de los matrimonios más queridos del mundo artístico. Albano se agarró a la cruda realidad y encajó que su hija había muerto mientras Romina buscó ayuda en el más allá, terreno abonado de estafadores para gente desesperada. Estas semanas, de nuevo ha surgido una voz en forma de detective americano que dice que Ylenia vive. Más de lo mismo. Albano está harto de tanto bocazas y sólo quiere saber quién es para poder llevarlo ante los tribunales. No sería la primera vez que lo hace y de eso en España sabemos mucho por el caso Lydia Lozano, que se pasó mucho tiempo manteniendo que la niña estaba viva y acabó aborreciendo esa información que tantos disgustos le ha dado.

Me da hasta pudor volver a preguntarle por el caso de su hija Ylenia y los nuevos rumores que apuntan a que está viva.

A: Es una herida que nunca dejan sanar. Hay que tener mucha habilidad para no caer víctima de estas historias y sobre todo de la mala actitud en el comportamiento de una anormalidad como esta.

¿Sabe cómo protegerse de estos titulares?

A: He vivido bastante para saber cómo hacer que no me afecten estos ataques estúpidos y malvados que surgen cada dos por tres. No puedo entender qué pasa por las cabezas de estas personas que sueltan esos titulares.

¿Puede ser un asunto económico de ganar dinero a costa de una desgracia?

A: Creo que sí, porque no tiene otra explicación, pero lo que no sé es de dónde sale el dinero para pagar por esos titulares.

Tiene suerte de contar con una gran fortaleza de espíritu y lograr que ya no le afecten estas embestidas, pero no sé si su ex mujer es tan dura.

A: He vivido mucho para entender muchas mentalidades, pero eso no quita que te quede un poco de amargura por esas actitudes. No sé de dónde salen esas personas, si son parientes de Lozano, pero siempre son salvajes con la misma historia. En el caso de Romina, yo no te puedo decir ni sé cómo le pueden afectar estos rumores. Como decía Voltaire: "Estaré en desacuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo".

¿Piensa denunciar estas historias?

A: Me gustaría saber quién lanza estos bulos, qué cara tienen y por qué lo hacen. El problema es que no lo sé. Al igual que no entiendo la motivación.

Dejaremos esta historia que caiga por su propio peso, pero sí quiero que me cuente ese sueño que tiene pendiente y que espera cumplir algún día.

A: Mi gran sueño desde hace muchísimos años es poder cantar en la plaza del Obradoiro en Santiago. Cada año que pasó por esa plaza, que voy todos los años, me quedo impresionado. Sobre todo de noche, cuando miro y siento la magia especial que hay en un lugar tan mágico. Siempre pienso que si un día pudiera cantar en ese lugar de noche sería como vivir lo más grande. Podría morirme tranquilo después de cantar en el Obradoiro.

¿Y qué se lo impide?

Realmente no sé qué pasos tengo que dar para poder actuar en un sitio tan especial. No sé cuál será el problema pero sí quiero que todo el mundo sepa que es el sueño de mi vida que algún día espero poder cumplir. Tal vez alguien que lea esta entrevista tenga la respuesta y lo consiga.

¿Piensa venir por España?

A: De momento no tengo planeada una gira por España y te confieso que me gustaría revivir en tu país el éxito que tuve en los años 70. En ese momento tuve que salir de España porque me reclamaban en Rusia y otras partes del mundo pero mi idea es revivir esa etapa.

¿Y sería posible hacer esa gira con su ex mujer Romina?

A: Ya hemos hecho algunos conciertos juntos y te aseguro que hicimos un dúo muy importante que hoy siguen reclamando. Nunca se sabe lo que pueda pasar pero habría que preguntarle a ella.

¿Y a todo esto cómo se encuentra?

A: Estoy como una bomba. Bien y muy pendiente de las situaciones nacionales e internacionales sobre todo con las guerras en Ucrania e Israel que nos afectan a todos porque es un momento muy trágico y más con la información que tenemos hoy de los países que tienen bomba atómica lo que supondría el fin de la humanidad. Antes esas historias de la bomba nos parecían una locura pero hoy no lo es y lo he podido comprobar en Suiza donde desde hace muchos años es obligatorio construir refugios antiatómicos. Por eso te repito que de locura nada.

¿Le gusta la nueva presidenta de Italia, Georgia Meloni?

A: Tiene mucha garra. Viene de una infancia muy dura, con dificultades serias agravadas por la ausencia de su padre pero a pesar de todo nunca se vendió. Sabe defenderse bien cuando la atacan y me gustan sus maneras democráticas. Reconozco que me fascina esta mujer.

¿Sigue volcado con su resort en el sur de Italia?

A: La cumbre de los G7 en Apulia ha puesto esta ciudad en el mapa mundial. Hoy es conocida en todo el mundo gracias a los medios y eso ha hecho una promoción formidable de mi tierra, Me siento muy orgulloso de cómo están marchando las cosas. No he tenido a ningún mandatario alojado en mi resort porque se encuentra a 100 kilómetros de la cumbre pero te aseguro que me ha encantado la imagen que se ha dado en todos los medios internacionales.