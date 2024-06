El novio de Nuria Fergó recibe el alta tras varias semanas ingresado por una grave neumonía: "Por fin acaba la pesadilla"

Han sido semanas complicadas para Nuria Fergó y su novio, Juan Pablo Lauro. El chico de la cantante ingresó el pasado 2 de junio en la UCI del hospital Santa Elena (Málaga) por una grave neumonía, que se complicó por la bacteria neumococo- una severa infección bacteriana-. Tras varios días en el centro médico, el ex marido de Irene Villa recibió el alta hospitalaria este miércoles.

Ya en casa, la extriunfita dio el parte del estado de salud de su novio. "Ahora sí. Ya lo tengo montadito en el coche, me lo llevo a casa. Por fin se acabó la pesadilla, ahora toca comer y dormir, y proteína que se le ha quedado el culo plano. Estoy feliz, ya estamos juntitos y como dice mi chico, empieza una nueva vida, una nueva etapa. Le toca descansar y reponerse, pero ya fuera del hospital", manifestó Nuria Fergó en sus redes.

El propio Juan Pablo también contó cómo se encontraba tras recibir el alta después de casi un mes ingresado. "Esto ha llegado a su fin, me acaban de dar el alta, estoy súper emocionado y he llorado un poquito porque soy bastante sensible", expresó el empresario argentino en su perfil de Instagram.

Asimismo, todavía con el esparadrapo que cubre el pinchazo de la vía, Lauro destacó el gran trabajo del personal del centro médico. "Quiero agradecer el valor humano de todas las personas que trabajan ahí, es enorme. Me han cuidado como un hijo. Gracias a todos mis compañeros, colegas y amigos que han venido a verme y me han dado cariño, risas y sobre todo compañía. Gracias, estoy deseando volver a volar y disfrutar pronto", subrayó.

Más allá de destacar cómo se encuentra y ensalzar el trabajo de todo el personal del hospital, también dedicó unas bonitas palabras a Nuria, su fiel compañera. "Sacaste fuerzas cuando no las tenias, pusiste corazón, alma y vida para hacer todo, estar en todo y que todo salga bien. Estoy orgulloso de vos. Gracias por tu amor, por tu vida, por cuidarme y por ser la mujer más maravillosa", expresó.

Hay que recordar que los dos se comprometieron hace unos meses, en otoño del año pasado, en París. "En la cima de la Torre Eiffel, con el río Sena de testigo. Sí, quiero, Juan Pablo Lauro. Solo tú podías hacerlo así. Mi primer viaje a París superó mis expectativas. Forever París. Para siempre contigo. Te amo", escribió entonces la artista de Nerja.

Lauro rehizo su vida con la cantante en 2022, tres años después de su divorcio con Irene Villa. Juan Pablo e Irene, por su parte, se casaron en junio de 2011, dos años después de conocerse, en la Iglesia San Francisco El Grande de Madrid. De su matrimonio nacieron tres hijos, Carlos, Gael y Eric. Nuria, por su parte, es madre de Martina, que nació en 2011 de su efímera unión con José Manuel Maíz.