Parece que fue ayer fue allá por 2009 cuando con poco más de dos años, sus padres llevaron a la pequeñísima Sofía a clase por primera vez. Fue su primer día de colegio, como hoy, 16 años después, y ya mayor de edad, la hermana de la princesa Leonor comienza su universidad. Si aquellas imágenes inundaron telediarios y portadas, ahora esperamos que la Casa Real difunda vídeos y fotografías de la infanta en Lisboa, como una universitaria más.

La infanta Sofía inicia este lunes su formación universitaria. En esta etapa afianzará su perfil propio mientras su hermana completa en San Javier su formación militar. En Lisboa, entre libros, nuevas amistades y experiencias internacionales, la hija menor de los Reyes da su primer gran salto hacia la independencia tras sus dos años en Galés. Por fortuna, Portugal está lo suficientemente cerca para sentirse acompañada en el camino. La infanta Sofía afronta este lunes uno de los momentos más importantes de su vida: el inicio de sus estudios universitarios en Lisboa. Tras haber finalizado el Bachillerato Internacional en el UWC Atlantic College de Gales, la hija menor de los Reyes inicia un recorrido académico que marcará su paso definitivo hacia la independencia y la madurez. La elección de Lisboa como primera parada no es casual. A poco más de una hora de avión desde Madrid, Portugal ofrece a la infanta la posibilidad de vivir su primera experiencia universitaria lejos de casa, pero sin perder la cercanía con su familia. La capital lusa es su residencia y lo será durante el primer año de un programa internacional que también se desarrollará en París y Berlín, ciudades donde Sofía completará las siguientes fases de su formación.

Sofía se ha instalado en una residencia universitaria situada en el barrio de Benfica, a unos 30 minutos del campus en transporte público. Se trata de un complejo moderno, con habitaciones privadas, gimnasio, salas de estudio y áreas comunes que favorecen la convivencia y el intercambio cultural. Allí convive con estudiantes de distintas nacionalidades, lo que le permitirá integrarse en un entorno diverso y global.

Lisboa, ciudad de oportunidades también fuera de las aulas

La infanta cursa Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el Forward College, una institución privada asociada a la Universidad de Londres y la London School of Economics. El programa combina asignaturas como filosofía, historia, economía, liderazgo y estudios empresariales, todas impartidas en inglés y con un enfoque práctico. El ambiente internacional es una de las señas de identidad de este centro: sus alumnos proceden de más de 40 países, lo que convierte cada clase en un espacio multicultural. Para Sofía, es una oportunidad única de ampliar horizontes, desarrollar pensamiento crítico y reforzar su perfil académico en un contexto global.

La decisión de estudiar en Lisboa marca un contraste con el itinerario de su hermana mayor, la princesa Leonor, heredera al trono. Mientras Leonor continúa su formación militar en la Academia General del Aire de San Javier, en Murcia, Sofía ha optado por un camino académico con mayor proyección internacional y menos rigidez institucional. Esta diferencia, sin embargo, no implica alejamiento entre ambas. La infanta seguirá vinculada a la Casa Real, acompañando a su hermana en actos oficiales y participando en eventos seleccionados. Así, combina su vida académica con el papel institucional que le corresponde como segunda en la línea de sucesión.

Fuera de las aulas, la capital portuguesa ofrece a Sofía un ambiente ideal para su vida cotidiana. Barrios emblemáticos como Alfama, Chiado o Belém le permitirán descubrir la riqueza cultural e histórica de la ciudad, mientras que la cercanía del mar y la vida tranquila de Lisboa pueden darle el equilibrio necesario en esta nueva etapa.