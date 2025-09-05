Las memorias del rey emérito Juan Carlos I están a punto de ver la luz. El próximo 12 de noviembre se publicará Reconciliación, escrito por la biógrafa francesa Laurence Debray, que recoge palabra por palabra las vivencias del monarca durante y después de su reinado. Aunque todavía no se conocen los detalles económicos de la obra, la periodista Pilar Eyre se ha aventurado a apuntar lo que el marido de la reina Sofía podría haberse llevado por los derechos de su imagen.

"Los contratos son confidenciales. Pero podemos hacer una estimación, no tengo información privilegiada. Las memorias de Juan Carlos, teniendo en cuenta que el príncipe Harry cobró 18 millones de euros y José Bono, 800 mil euros… yo pondría cinco millones las memorias del rey, creo que es lo que habrá pedido", ha estimado la experta en Casa Real este viernes en una conexión telefónica con el programa TardeAR.

En este sentido, ha insistido: "El dinero que pida el rey, ese dinero no se discute. El proyecto de Netflix no existe, lo han desmentido". La experta ha continuado comparando con otras memorias de miembros de la realeza: "Y os quiero hacer un apunte: el primer día de poner a la venta el libro de Harry, el libro ganó treinta millones de euros. Y una vez que se ha cubierto el adelanto, se empiezan a cobrar 'royalties'… Laurence es la escritora, pero el nombre importante es el del rey, que es un gran negociador, y creo que es él el que está detrás de esta negociación", ha añadido Eyre.

Además, Pilar se ha referido a lo que podrían haberse embolsado otras figuras con sus memorias, como Mar Flores o Isabel Preysler: "Mar Flores e Isabel Preysler son el mismo mercado… Y Paloma, de momento, el mejor libro sobre Isabel Preysler es el de Paloma Barrientos. Comparando lo que puede cobrar cada una, apostaría que a Mar le deben haber pagado 40 mil euros de adelanto a cuenta y a Isabel Preysler 200 mil. Teóricamente tiene que contar la verdad. Tengo aquí un contrato que hay una cláusula interesante: en el caso del rey, el autor se obliga a facilitar su presencia en cuantos actos considere el editor… Creo que le vamos a ver en todas las televisiones dando entrevistas, yo me apunto".

En este contexto, Eyre también ha recordado algunas anécdotas de memorias anteriores: "Las memorias de María Teresa Campos, que se llamaron Amar para qué…, y precisamente cuando se publicaron, ella empezó la relación con Bigote, y en la editorial estaban negros porque decían que la promoción tenía que ser un canto a la soledad, y aparece agarrada al novio…", ha apuntado.