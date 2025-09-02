Meghan Markle, imparable en su estreno: su playlist y el posado con José Andrés en una cata de jamón ibérico

Nada, no para. Meghan Markle está en modo promoción. Acaba de estrenar la segunda temporada de su docurreality With love, Meghan y se ha volcado en sus redes sociales. Todo es muy visual. La comida es súper fotográfica y la imagen de la duquesa cocinando es la imagen de la belleza. Parece enviarnos el mensaje de 'Bienvenidos a la felicidad'.

La nueva promoción de la mujer de Harry recoge una colección de fotos llamativa. Comienza con el posado de la nuera de Carlos III con el chef asturiano José Andrés, uno de los invitados a la segunda temporada de su programa. El cocinero, que ha llevado a la grabación un jamón, aparece cortando el ibérico con un cuchillo jamonero. Junto a la pata, que no luce pezuña, una botella de aceite y unas tostas de pan tumaca.

Además, aparece Meghan trabajando con sus confituras y mermeladas eco. Con un colador, tamiza la fruta. "Vamos con esta delicia", dice mientras remueve. "¿Funciona? Creo que es un proceso que lleva su tiempo", añade. Luce la duquesa de Sussex un vestido negro con botones de efecto anacarado.

Meghan Markle en la segunda temporada de su serie de Netflix

Van Morrison y Aretha Franklin

También, se ha lanzado a compartir su playlist. "Filmar la segunda temporada de With Love, Meghan fue más divertido de lo que imaginan", comienza su mensaje. "¿Cómo mantuvimos viva el buen rollo? Con la música. Entre montajes, ponía una canción de mi teléfono, ¡y hoy quería compartir algunas de mis favoritas que siempre tengo en rotación! ¡Agrégalas a tu lista de reproducción, dale al modo aleatorio y disfruta! ¡Feliz fin de semana del Día del Trabajo! ¡Trabaja duro, diviértete!", concluye. En su playlist, vemos clásicos como Van Morrison, James Taylor, Louis Armstrong & Ella Fitzgerald y las divas Aretha Franklin y Whitney Houston.

Playlist de Meghan

Meghan, además, ha publicado fotos de sus hijos, Archie y Lilibet, a quienes vemos ya muy mayores. Ambos, con auriculares, escuchaban un programa con una tablet. El mayor, además, se mostró muy participativo durante la grabación del documental de su madre.

El hijo de los duques de Sussex

Los hijos de los duques de Sussex

La hija de los duques de Sussex

Los duques de Sussex