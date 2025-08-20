Dulce espera para la mujer de Pierre Casiraghi, embarazada de su tercer hijo. La periodista italiana, que cumplió 40 años el pasado lunes, cumplirá por fin su sueño de traer al mundo a una niña tras ser madre de dos varones, Stefano y Francesco. La familia al completo apura sus últimos días de vacaciones en Saint-Tropez, donde navegan a bordo del exclusivo yate de Carolina de Mónaco, el Pacha III.

La nuera de la princesa lució barriguita desde la cubierta, donde observaba con una espléndida sonrisa los juegos de sus hijos y su marido, vestido con un neopreno y muy pendiente de los pequeños en todo momento. Beatrice, considerada una de las aristócratas más elegantes del mundo, lucía un perfecto outfit formado por un bañador con estampado de leopardo, una camisa XXL y un gorro de rafia con el que se protegía del sol.

Terminada la jornada, Pierre Casiraghi y su mujer atracaron en el puerto y reaparecieron horas después para disfrutar de un aperitivo entre amigos. La periodista, famosa por enfrentarse públicamente al poderoso Silvio Berlusconi y tacharlo de "misógino" y "machista", lucía entonces un bonito vestido camisero blanco con delicados dibujos florales, bolso de rafia y sandalias doradas.

Beatrice y Pierre forman una de las parejas más populares de la aristocracia europea. Compañeros en las aulas, se dieron el "sí, quiero" el 25 de julio de 2015. Poco después celebraron el enlace religioso en la Isla Madre, una de las tres Borromeas, propiedad de la familia de la periodista, que se encuentra en el interior del lago Maggiore, el segundo más grande de Italia. Dieron la bienvenida a su primogénito, Stefano, en 2017. Lleva el nombre de su abuelo paterno, Stefano Casiraghi, fallecido en 1990. Francesco nació en 2018. Ambos están siendo educados con valores sociales y ecológicos, con un enfoque hacia la sostenibilidad. Lo mismo se espera que ocurra con la niña, que nacerá en tres meses y cuyo nombre no ha sido desvelado todavía.