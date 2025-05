Primeras palabras de Beatrice Borromeo tras filtrarse que espera su tercer hijo: "Gracias por acompañarme en mis embarazos"

La noticia saltó el pasado martes durante el desfile de la colección crucero de Dior en Roma. La nuera de Carolina de Mónaco fue una de las flamantes invitadas y acudió con una túnica blanca con la que intentó, sin éxito, ocultar una más que evidente barriguita. Lo ha confirmado este jueves su amiga Inga Griese, fundadora de ICON Magazine, en un mensaje en redes sociales: "Fue un verdadero placer reencontrarme con el icono de belleza Beatrice Casiraghi-Borromeo, que está felizmente embarazada de una niña después de dos hijos", escribía junto a una bonita fotografía de ambas. Un doble descuido, pues además del embarazo, Griese anuncia el sexo del bebé, una niña, la primera para Beatrice Borromeo después de dos varones.

La mujer de Pierre Casiraghi no ha respondido al mensaje de su amiga, pero sí ha compartido un texto en redes sociales este mismo jueves. Se trata de sus primeras palabras tras la confirmación de su embarazo y se las dedica a Maria Grazia Chiuri, quien deja la dirección creativa de Dior tras casi una década de éxitos. A ella agradece su amistad y su apoyo en los momentos más importantes de su vida, incluyendo sus embarazos: "Queridísima Maria. Gracias por las maravillas que has creado, por apoyar a artistas y artesanos, por impregnar tu trabajo de libros, cine y cultura, por los poderosos mensajes que has difundido en apoyo -siempre- a las mujeres. Gracias por acompañarme en los momentos más importantes de mi vida, desde mi boda hasta mis embarazos, pasando por los lanzamientos de mis proyectos. Gracias por viajar por medio mundo y por los muchos recuerdos que siempre guardaré. Me siento honrada de haber formado parte de tu viaje en Dior y espero con impaciencia lo que harás".

Se espera que, en los próximos días, llegue una confirmación oficial por parte de Beatrice Borromeo y Pierre Casiraghi, que ya son padres de dos hijos: Stefano (8) y Francesco (7). El matrimonio, que se dio el "sí, quiero" el 25 de julio de 2015 en el Salón de los Espejos del Palacio del Principado de Mónaco, ha formado una preciosa familia que es el orgullo de su matriarca, Carolina de Mónaco. La princesa, todavía casada (aunque separada desde hace años) de Ernesto de Hannover, está muy unida a sus hijos y nietos. Los pequeños son el motor de su vida: Alexandre, Maximilian e India (fruto del matrimonio entre Andrea Casiraghi y Tatiana Santodomingo), Raphael y Balthazar (los niños de Carlota de Mónaco con Gad Elmaleh y Dimitri Rassam, respectivamente) y los ya nombrados Stefano y Francesco. A todos ellos se unirá en breve uno más. La familia Grimaldi crece.

