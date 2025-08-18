Beatrice Borromeo cumple 40 años: aquella periodista que señaló a Berlusconi y se convirtió en la nuera de Carolina de Mónaco

Beatrice Borromeo sopla las velas en un gran momento personal. La aristócrata italiana, nuera de Carolina de Mónaco, cumple este lunes, 18 de agosto, 40 años. Y lo hace embarazada de una niña junto con Pierre Casiraghi (37), su marido y el padre de sus otros dos hijos: Stefano (8) y Francesco (7). La noticia se conoció a finales del pasado mes de mayo, tras el desfile de la colección crucero de Dior en Roma. La hija de Donna Paola Marzotto y Don Carlo Ferdinando Borromeo acudió al evento con una incipiente barriguita de embarazada, aunque no se pronunció al respecto. Fue la directiva Inga Griese la que lo desveló en sus redes sociales. La propia Beatrice le dio las gracias, confirmando, así, la llegada de un nuevo miembro a la familia.

Nacida el 18 de agosto de 1985, Beatrice es hija natural (sus padres no se casaron) de la relación habida entre Carlo Ferdinando Borromeo Arese, conde de Arona, con la condesa Paola Marzotto, perteneciente a la familia propietaria del Grupo Marzotto, una de las cuatro industrias textiles más grandes de Italia, con sede en Valdagno, Vicenza- que era dueño de Hugo Boss desde 1991, fabricante para Gianfranco Ferre, Marlboro Classics y Missoni, y que adquirió Valentino en 2002, con deudas, por unos 200 millones de dólares. La firma se convirtió entonces en Valentino Fashion Group. Tras cinco años se desprendió del grupo: el 30% de las acciones fueron vendidas a Permira en 2007 por 782 millones de euros. Carlo Ferdinando y Paola fueron padres también de otro hijo llamado Carlo, que estudió diseño industrial en San Francisco, trabajó en Nueva York y vive ahora en Milán.

Los Borromeo

El padre de la mujer del príncipe monegasco es tercer hijo del milanés Vitaliano Borromeo, segundo príncipe de Angera, y de Ita Taverna, de los condes de Landriano, dama de la Reina de Italia, hija a su vez del senador Rinaldo Taverna (1839-1913), conde de Landriano, ayudante de campo de Umberto I de Italia, y de Lavinia Boncompagni Ludovisi, hija del Príncipe de Piombino. Después de haber tenido sus dos primeras hijas, Isabella y Lavinia, con su esposa Marion Sibylle Gabriele Zota, Carlo Ferdinando Borromeo tuvo a Carlo con Paola, volviendo luego a los brazos de Marion con la que tuvo a Matilde. Dejó nuevamente a su esposa para tener a Beatrice y regresó con su mujer. Beatrice es la pequeña de cinco hermanos de dos madres diferentes.

La madre de Beatrice es hija de Umberto Marzotto y nieta de Gaetano Marzotto (1894-1972) -que fue hecho conde por su labor social con sus trabajadores y sus familias-, bisnieta de Vittorio Emanuele Marzotto (1858-1922) y tataranieta de Gaetano Marzotto, hijo del fundador de la empresa Luigi Marzotto (1773-1869).

Los Grimaldi son de origen genovés y el padre de Pierre, Stefano, era milanés. El matrimonio de su vástago menor con la guapa Beatrice no deja de ser una vuelta a los orígenes italianos, paternos y maternos, del nieto de Rainiero III.

La modelo y periodista que saltó a la aristocracia

Beatrice debutó como modelo a los 16 años desfilando para Chanel en la romana Plaza de España. Ha trabajado para Valentino, Paul Smith, Blumarine, John Richmond, Roberto Cavalli, Rocco Barocco y otras casas de moda. También se diplomó en el Liceo Ginnasio Giovanni Berchet de Milán, es abogada y economista por la Universidad Luigi Bocconi de la misma ciudad.

Asimismo, su faceta profesional es más bien recordada por su huella en el periodismo, formación que culminó en Nueva York. En sus años como comunicadora, Beatrice se desmarcó de la marcada línea aristocrática de su familia mientras recorría Milán en su viejo ciclomotor para llegar a su trabajo como redactora de información política en el diario digital Il Fatto Quotidiano, periódico desde el cual fue muy crítica con Berlusconi. "Odia a las mujeres. Las teme. Las acepta solo si no hacen preguntas, si no le aburren con sus ideas", escribió. Sin embargo, esta actitud que tomó Beatrice, alejada de fiestas privadas, yates y glamour, se vendría abajo tras enamorarse de Pierre Casiraghi, su compañero de clase y, precisamente, hijo de Carolina de Mónaco y Stefano Casiraghi. La boda civil tuvo lugar el 25 de julio de 2015.

El matrimonio dio la bienvenida a su primogénito, Stefano, en 2017. Lleva el nombre de su abuelo paterno, Stefano Casiraghi, fallecido en 1990. Francesco nació en 2018. Ambos están siendo educados con valores sociales y ecológicos, con un enfoque hacia la sostenibilidad. Lo mismo se espera que ocurra con la niña que esperan. La saga continúa.