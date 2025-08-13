Los príncipes de Brunéi, encantados con Torremolinos: el hijo del sultán Hassanal Bolkiah sopla las velas con su esposa y lo da todo en el polo

El príncipe Abdul Mateen de Brunéi y su esposa, la princesa Anisha Rosnah, han elegido España como destino vacacional. En concreto, la costa gaditana, paraíso que les ha seducido por la exclusividad de sus grandes mansiones, el mar y la amplia lista de actividades que pueden practicar gozando, eso sí, de suma discreción. Todo ello en un momento en el que el sexto hijo del sultán Hassanal Bolkiah y la reina consorte Mariam Abdul Aziz recibe los 34 años. Sopló las velas el pasado domingo, 10 de agosto, en una finca privada donde disfrutó de un plan íntimo y divertido, rodeado de familiares y amigos. La velada contó con una larga mesa de platos de variedad internacional y especialidades locales, un menú que culminó con una deliciosa tarta de cumpleaños. El postre no podía ser otro.

El príncipe y su esposa, con la que contrajo matrimonio en enero de 2024 en un enlace que ocupó 10 días de fastuosas celebraciones, ya había estado en Sotogrande. En 2019 ganó en este mismo lugar el Torneo Internacional, lo que supuso una gran alegría para él, que se toma muy en serio esta disciplina. Este año, volvieron para que compitiera en la Copa de Plata Terralpa de Alto Hándicap con el MB Polo Team, donde Anisha, impecable en cada aparición, observa las jugadas desde la banda.

El polo es la gran pasión de su marido, que también cuenta con formación militar, rango de oficial del Ejército de Brunéi y carnet de piloto de helicóptero. Además, es licenciado en Política Internacional por la King's College de Londres, se especializó en Estudios Internacionales y Diplomacia; y completó su posgrado en la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de la Universidad en la capital británica.

Mateen figura entre los rostros más populares de la realeza en el continente asiático. Y es que su figura atlética, su gusto por las últimas tendencias, su tren de vida o su afición al deporte le sitúan entre los príncipes de moda. Todo ello a pesar de que sus posibilidades de reinar son prácticamente nulas, teniendo en cuenta que ocupa la sexta posición en la línea de sucesión al trono de Brunéi. Sin embargo, solemos verle acompañando a su progenitor en diversos compromisos oficiales en el extranjero, como en la boda de Hussein de Jordania y la princesa Rajwa, en la coronación de Carlos III y en el funeral de Isabel II.

El príncipe, hijo menor de uno de los hombres más ricos del mundo, goza de una vida muy satisfactoria. Especialmente, desde que se diera el "sí, quiero" con Anisha Rosnah binti Adam. La joven por la que bebe los vientos es, ni más ni menos, que nieta de Isa bin Ibrahim, ministro de la Oficina de Primer Ministro que ha ocupado varios cargos como el de ministro del Interior y portavoz del Consejo Legislativo.